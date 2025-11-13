Oscar đã đúng về Trung Quốc

Mức thu nhập khổng lồ khi còn thi đấu ở Chinese Super League (Trung Quốc) giờ trở nên đáng giá với Oscar sau khi anh gặp vấn đề sức khoẻ.

Oscar nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe.

Theo Globo, gia đình Oscar tin rằng tiền vệ người Brazil khó có khả năng trở lại thi đấu chuyên nghiệp, sau khi bị phát hiện vấn đề về tim. Oscar được đưa đến Bệnh viện Israelita Albert Einstein tại São Paulo vào hôm 11/11, sau khi cảm thấy không khỏe. Các xét nghiệm phát hiện vấn đề về tim.

Theo thông báo chính thức từ câu lạc bộ São Paulo, sự việc xảy ra trong buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Huấn luyện Barra Funda (SuperCT). Oscar, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân trái, cho thấy các dấu hiệu bất thường về tim mạch trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra tim mạch.

Ngay lập tức, Oscar được đội ngũ y tế của câu lạc bộ và các bác sĩ từ Bệnh viện Albert Einstein - những người đang có mặt tại chỗ - hỗ trợ kịp thời. Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện để theo dõi và thực hiện các xét nghiệm bổ sung.

Câu lạc bộ São Paulo cho biết Oscar hiện ở tình trạng lâm sàng ổn định và tiếp tục được theo dõi để thực hiện các xét nghiệm bổ sung. Tuy nhiên, gia đình anh đang nghiêng về phương án cầu thủ sẽ giải nghệ khỏi bóng đá để tập trung vào quá trình hồi phục và tránh rủi ro tính mạng.

Oscar, ở tuổi 34, trải qua một mùa giải 2025 đầy khó khăn với hàng loạt chấn thương, bao gồm tổn thương cơ đùi trái, phù nề ở cùng vùng, gãy ba đốt sống và gần đây nhất là chấn thương bắp chân trái. Anh chỉ ra sân 21 trận, ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo.

Lần cuối cùng anh thi đấu là vào ngày 19/7, trong trận gặp Corinthians. Việc phải giải nghệ ở tuổi 34 là tiếc nuối lớn cho Oscar, nhưng cũng cho thấy anh đã đúng đắn đến như thế nào khi chọn chơi ở Trung Quốc gần một thập niên qua.

Tháng 12/2016, Shanghai Port gây chấn động bóng đá thế giới khi chiêu mộ Oscar với giá 73 triệu USD . Tiền vệ người Brazil hưởng lương 26 triệu USD mỗi mùa, ngang ngửa thu nhập của anh trong bốn năm rưỡi khoác áo Chelsea.

Oscar chia tay Trung Quốc hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, mức đãi ngộ này sụt giảm mạnh khi Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định giới hạn mức lương trần của các ngoại binh xuống còn 3,5 triệu USD /mùa. Đây cũng là mức lương của Oscar tại Shanghai Port trước khi anh chia tay CLB hồi đầu tháng này.

Dù vậy, theo ước tính, Oscar kiếm khoảng 200 triệu USD trong thời gian thi đấu tại Trung Quốc, con số đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ ngoại quốc nào chơi bóng ở xứ tỷ dân.

Số tiền này được chính Oscar thừa nhận làm thay đổi cuộc đời và gia đình anh, giúp họ đảm bảo tài chính ổn định trong tương lai. Việc phải từ giã bóng đá vì bệnh tim ở tuổi 34 cho thấy Oscar đã đúng khi chọn sang Trung Quốc kiếm tiền ở đỉnh cao sự nghiệp.