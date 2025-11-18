Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU từ chối 'bom tấn' 65 triệu euro của Chelsea

  Thứ ba, 18/11/2025 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU khước từ cơ hội chiêu mộ Romeo Lavia sau khi Chelsea đề nghị đưa tiền vệ trẻ này vào như một phần thương vụ Alejandro Garnacho hồi hè 2025.

Theo ESPN, Chelsea đề xuất để Lavia làm phương án trao đổi nhằm giảm số tiền mặt phải chi khi theo đuổi Garnacho. Tuy nhiên, MU lập tức nói không bởi lo ngại tiền sử chấn thương dày đặc của tài năng người Bỉ.

Lavia được Chelsea mang về từ Southampton năm 2023 với mức phí lên tới 65 triệu euro, sau cuộc đua quyết liệt với Liverpool. Nhưng kể từ thời điểm đó, sự nghiệp của anh tại Stamford Bridge bị bó buộc trên giường bệnh nhiều hơn trên sân cỏ. Tiền vệ 21 tuổi mới chơi 29 trận, bỏ lỡ tới 88 trận, và thậm chí chưa lần nào đá trọn 90 phút cho Chelsea.

Dù vậy, ở những thời điểm hiếm hoi khỏe mạnh, Lavia vẫn cho thấy tiềm năng của một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu. Chelsea vì thế muốn tận dụng anh để giảm chi phí chiêu mộ Garnacho. Sau cùng, "The Blues" vẫn phải trả 40 triệu bảng cho thương vụ Garnacho.

Thông tin MU từ chối Lavia xuất hiện chỉ một tuần sau khi cầu thủ này lại dính chấn thương rách cơ tứ đầu và phải rời sân chỉ sau 4 phút trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Qarabag tại Champions League.

Nguồn tin còn cho biết Lavia không phải là cái tên duy nhất Chelsea muốn đẩy sang Old Trafford trong mùa hè. Christopher Nkunku và Nicolas Jackson cũng nằm trong danh sách được phía Stamford Bridge đề nghị, nhưng đều bị MU từ chối.

Minh Nghi

