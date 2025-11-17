MU sắp mở dự án thể thao mới

Theo tiết lộ của Gianni Petrucci - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Italy, MU được cho là sẽ mở rộng sang lĩnh vực thể thao khác khi thành lập một đội bóng rổ.

MU sẽ lấn sân sang bóng rổ.

Đây là một phần trong kế hoạch tham vọng của NBA khi ra mắt giải NBA Europe, dự kiến khai mạc vào mùa 2027/28. Petrucci chia sẻ với Corriere dello Sport: "Trong thị trường trị giá 50 tỷ USD , bóng rổ châu Âu chỉ có giá trị thương mại 200 triệu USD . Một giải NBA tại đây là cơ hội tăng tính cạnh tranh và mở rộng quy mô. Nếu đội bóng nổi tiếng nhất thế giới như MU đã đồng ý, chắc chắn có lý do".

Theo Forbes, các đội NBA ở Mỹ thu về 12,5 tỷ USD mùa 2024/25. Các thành phố lớn như Manchester, London, Rome hay Paris nằm trong danh sách tiềm năng để tiếp nhận 10-12 đội sáng lập của NBA Europe, tận dụng sự phát triển nhanh chóng của bóng rổ ở lục địa già.

MU từng sở hữu một đội bóng rổ cùng tên vào những năm 1980, thi đấu tại Stretford Sports Centre, gặp các đội như Barcelona hay Real Madrid và thu hút trung bình 1.500 khán giả mỗi trận. Đội bóng giành một chức vô địch giải quốc gia năm 1986.

Tuy nhiên, dự án thất bại và được bán cho các doanh nhân địa phương năm 1988, sau đó đổi tên thành Manchester Eagles rồi trở lại Manchester Giants sau khi hợp nhất với Olympic City Giants.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng rổ Anh bị giải thể, nhưng thành phố Manchester sở hữu một đội Manchester Basketball thành lập năm 2024, thi đấu tại National Basketball Centre, Bell Vue với sức chứa 2.000 khán giả.

Dù là môn thể thao phát triển nhanh nhất và đứng thứ hai về độ phổ biến tại châu Âu, bóng rổ hiện chỉ chiếm 1% thị trường truyền thông và tài trợ thể thao.