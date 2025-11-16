Tân binh MU nhận lời khen từ Alex Ferguson

Huyền thoại Sir Alex Ferguson khen ngợi Senne Lammens sau khởi đầu đầy ấn tượng tại Old Trafford.

Alex Ferguson khẳng định Lammens là thủ môn xuất sắc.

Tại giải đua ngựa quốc tế diễn ra tại Bahrain, Sir Alex Ferguson dành lời khen cho Lammens: "Cậu ấy thật xuất sắc. Chỉ mới ra sân ba, bốn trận nhưng cậu ấy trông rất ấn tượng. Tất nhiên, Mbeumo và Cunha cũng đóng góp đáng kể từ khi gia nhập đội bóng".

Ferguson cũng đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim: "Có những dấu hiệu cho thấy họ quen với HLV mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ gặt hái thành công. Chuỗi chiến thắng liên tiếp là điều mà đội bóng như MU nên hướng tới. Quá trình cải thiện đôi khi cần thời gian và sự kiên nhẫn, và giờ họ đang tận hưởng kết quả".

Sau mùa giải 2024/25 thảm họa với vị trí 15 tại Premier League, MU quyết tâm cải tổ đội hình. CLB thành Manchester chi tổng cộng khoảng 215 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens trong hè 2025.

Đáng chú ý, Lammens nhanh trở thành điểm sáng của "Quỷ đỏ". Thủ thành người Bỉ gây ấn tượng nhờ sự điềm tĩnh và nền tảng kỹ thuật vững chắc. Mùa trước, Lammens thi đấu 30 trận tại Belgian Pro League, giữ sạch lưới 7 lần, dẫn đầu về tổng số pha cứu thua (173) với tỷ lệ thành công 77,4%.

Với phong độ ổn định của Lammens cùng những tân binh chất lượng, MU đang dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, qua đó mở ra hy vọng cho mùa giải đầy hứa hẹn.