HLV Amorim từng phản đối việc mua Lammens

Nếu quyết định về thủ môn của Manchester United được trao hoàn toàn cho HLV Ruben Amorim vào mùa hè năm nay, huấn luyện viên này sẽ dứt khoát chọn Emiliano Martínez thay vì Senne Lammens.

Lammens mang đến cho MU nhiều tín hiệu tích cực.

Đó là tiết lộ từ tờ The Athletic. Trong suốt nhiều tháng của kỳ chuyển nhượng hè 2025, HLV Amorim yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng mua Martínez, người cũng rất mong chờ việc được chuyển sang Manchester United.

Về lý thuyết, Martinez là lựa chọn an toàn hơn: nhà vô địch World Cup, dày dạn kinh nghiệm Premier League, cá tính mạnh mẽ đủ để gánh áp lực.

Trong khi đó, Lammens mới 23 tuổi, chỉ có 93 trận thi đấu chuyên nghiệp, trong đó 52 trận ở giải VĐQG Bỉ, 1 lần ra sân tại Champions League (thua Porto 0-2, tháng 11/2023) và chưa có trận đấu chính thức nào cho tuyển Bỉ.

Rõ ràng, sự đối lập về kinh nghiệm là rất lớn. HLV Amorim vì thế không hứng thú với thủ môn người Bỉ, thậm chí nhiều lần bực tức vì đội ngũ tuyển trạch MU quyết mua cầu thủ này.

Tuy nhiên, Tony Coton, cựu tuyển trạch viên thủ môn của Manchester United, kiên trì thuyết phục Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox suốt một năm để ủng hộ Lammens.

Cho đến nay, thương vụ chiêu mộ trị giá 18,1 triệu bảng này chứng tỏ là một nước đi thông minh của MU. Từ đầu mùa, Martínez mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của Aston Villa.

Trong khi đó, Lammens khẳng định tài năng và xứng đáng là tương lai cho vị trí thủ môn của Manchester United. Trong trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League giữa Tottenham và MU, Lammens thực hiện pha cứu thua đỉnh cao dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.

Dù Lammens sau đó vẫn phải nhận hai bàn thua từ các pha dứt điểm rất khó của Tottenham, nhưng 1 điểm thu về với MU trong trận hoà 2-2 trên sân khách có công rất lớn của thủ môn này.