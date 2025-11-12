Cole Palmer đăng ký bản quyền kiểu ăn mừng 'run rẩy'

Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea đã chính thức đăng ký bản quyền cho màn ăn mừng "run rẩy" đặc trưng của mình, sau khi sở hữu biệt danh "Cold" (tạm dịch: Lạnh cóng).

Palmer và màn ăn mừng nổi tiếng.

Theo The Athletic, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh đã chấp thuận đơn đăng ký nhãn hiệu của Palmer, đi kèm một đoạn clip cầu thủ này thực hiện động tác ăn mừng.

Không chỉ vậy. Palmer cũng đã đăng ký nhãn hiệu cho tên mình "Cole Palmer", một hình ảnh tượng trưng cho khuôn mặt và một logo mới "CP" cùng biểu tượng khoanh tay bên cạnh chữ "Cole".

Cole Palmer đang xây dựng thương hiệu bản thân sau quãng thời gian thi đấu bay bổng trong màu áo Chelsea. Quyết định rời Man City giúp cầu thủ sinh năm 2002 thăng tiến vượt bậc cả về sự nghiệp lẫn độ nổi tiếng. Giờ đây, Palmer đã vươn mình thành ngôi sao tại Premier League và là nhân tố quan trọng của cả Chelsea lẫn tuyển quốc gia.

Tháng trước, Chelsea nhận tin dữ khi Palmer phải nghỉ thi đấu thêm 6 tuần nữa vì chấn thương háng dai dẳng. Tiền vệ 23 tuổi rời sân chỉ sau 20 phút ở trận thua 1-2 trước MU hôm 20/9 và từng được HLV Enzo Maresca kỳ vọng trở lại vào tháng 11. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

HLV Enzo Maresca nhấn mạnh Palmer vẫn chưa cần phẫu thuật: "Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ Palmer tối đa. Đội ngũ y tế không phải là phù thủy. Chúng tôi hy vọng 6 tuần là đủ, nhưng sẽ theo dõi cậu ấy từng bước, từng tuần. Palmer hiện trông rất tốt, thư giãn và nỗ lực hồi phục".