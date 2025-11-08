Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lammens gây sốt với pha cứu thua khó tin

  • Thứ bảy, 8/11/2025 21:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League giữa Tottenham và MU, thủ môn Sanne Lammens thực hiện pha cứu thua đỉnh cao dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.

Phản xạ xuất thần của Lammens.

Tối 8/11, khoảnh khắc khó tin của Lammens xảy ra ở phút 56 của trận đấu. Cú sút xa bất ngờ từ tiền đạo Tottenham ở cự ly gần lao thẳng về khung thành, nhưng Lammens, dù không nhìn thấy quả bóng do bị ba cầu thủ chắn ngang, vẫn lao người đúng hướng và dùng tay đẩy bóng vọt xà ngang.

Các camera quay chậm cho thấy Lammens chỉ dựa vào bản năng và kinh nghiệm để phán đoán đường bóng. The Times nhận xét: "Đó không phải may mắn, mà là bản năng của một thủ môn đẳng cấp thế giới".

Pha cứu thua này không chỉ giúp MU giữ sạch lưới ngay đầu hiệp hai trước sức ép dữ dội từ Tottenham, mà còn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, với hàng triệu lượt xem và bình luận ca ngợi "phản xạ siêu nhân" của Lammens.

Dù Lammens sau đó vẫn phải nhận hai bàn thua từ các pha dứt điểm rất khó của Tottenham, nhưng 1 điểm thu về với MU trong trận hoà 2-2 trên sân khách có công rất lớn của thủ môn này. Với pha bóng trên, Lammens một lần nữa khẳng định tài năng và xứng đáng là tương lai cho vị trí thủ môn của Manchester United.

