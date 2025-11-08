Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PVF-CAND hòa kịch tính Thể Công Viettel

  • Thứ bảy, 8/11/2025 21:15 (GMT+7)
Tối 8/11, trận đấu kịch tính giữa PVF-CAND với Thể Công Viettel thuộc vòng 11 V.League 2025/26 đã khép lại với tỉ số hòa 2-2.

PVF-CAN và Thể Công Viettel hòa nhau kịch tính ở vòng 11. Ảnh: Đức Cường.

Bàn thắng sớm ở phút thứ 8 của ngoại binh Amarildo giúp đội chủ nhà có khởi đầu như mơ. Tuy vậy, PVF-CAND ngay lập tức phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ đội khách. Thủ thành Sỹ Huy liên tục phải trổ tài trước các pha tấn công dồn dập của Thể Công Viettel.

Phải đến phút 72, nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách mới được đền đáp. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Tiến Anh treo bóng chuẩn xác vào vùng cấm để trung vệ Kyle Colonna bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, Văn Khang tung cú sút chìm từ rìa vòng cấm, xuyên qua rừng chân, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo lính.

Tưởng như chiến thắng nằm trong tay Viettel, thì ở phút bù giờ, lão tướng Hoàng Vũ Samson tỏa sáng với cú đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2, giúp PVF-CAND giữ lại một điểm quý giá sau trận đấu đầy căng thẳng.

Trước trận, Thể Công Viettel phải đối mặt hành trình di chuyển gian nan. HLV Popov cùng các học trò xuất phát từ Hòa Lạc lúc 14h nhưng mất gần 5 tiếng để đến sân PVF do tắc đường nghiêm trọng ở cầu Thanh Trì và lượng xe tăng cao bởi concert gần khu vực thi đấu. Trận đấu phải lùi gần một tiếng, các cầu thủ chỉ kịp khởi động vội, nhưng vẫn vào trận với tinh thần quyết tâm từ đầu.

Với kết quả này, PVF-CAND tạm vươn lên vị trí thứ 10 với 8 điểm sau 11 vòng, trong khi Thể Công Viettel vẫn đứng thứ 3 với 19 điểm. Dù vậy, thứ hạng của hai có thể thay đổi sau các trận đấu tiếp theo vào ngày 9 và 10/11.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Trận PVF-CAND gặp Thể Công Viettel lùi giờ vì lý do hy hữu

Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel ở vòng 11 V.League 2025/26 trên sân PVF sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến khoảng một tiếng.

6 giờ trước

Kiều Oanh

V.League PVF-CAND Thể Công Viettel

    Đọc tiếp

