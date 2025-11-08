Trận PVF-CAND gặp Thể Công Viettel lùi giờ vì lý do hy hữu

Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel ở vòng 11 V.League 2025/26 trên sân PVF sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến khoảng một tiếng.

Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường khiến trận đấu với PVF-CAND phải lùi lịch.

Theo lịch ban đầu, trận đấu dự kiến khai cuộc lúc 18h ngày 8/11, nhưng do một loạt sự cố hi hữu ngoài ý muốn, thời gian thi đấu buộc phải điều chỉnh. Theo thông tin Tri Thức-Znews tìm hiểu, trên đường di chuyển tới Trung tâm PVF, đội khách gặp phải tình trạng tắc đường nghiêm trọng tại khu vực cầu Thanh Trì.

Nguyên nhân được xác định do tai nạn giao thông trên cầu, cùng với lượng phương tiện tăng đột biến từ sự kiện concert của G-Dragon diễn ra tại Vinhome Ocean Park 2, khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn dự kiến.

Ở một diễn biến khác, thầy trò HLV Popov đã xuất phát từ đại bản doanh ở Hòa Lạc, Hà Nội lúc 14h chiều. Tuy nhiên, đến 17h45, đoàn Thể Công Viettel vẫn còn kẹt trên cầu vì sự cố. Trong khi đội chủ nhà PVF-CAND đã ra sân khởi động, nhưng rồi phải tạm thời trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi chờ đối thủ. Trận đấu cuối cùng sẽ khởi tranh vào lúc 19h theo lịch mới.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng V.League 2025/26, Thể Công Viettel xếp thứ 3 với 18 điểm, trong khi PVF-CAND vẫn chật vật ở vị trí cuối bảng với 7 điểm. Dù là tình huống bất ngờ, nhưng với những người yêu bóng đá, đây cũng là lời nhắc nhở về những yếu tố ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu, đồng thời tạo thêm sự hồi hộp và chờ đợi trước trận đấu.