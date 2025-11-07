Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phẫu thuật thành công

  • Thứ sáu, 7/11/2025 15:50 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Theo những hình ảnh được nàng WAGs Dianka Zakhidova chia sẻ, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước.

Bùi Tiến Dũng được chăm sóc sau va chạm với Lucao. Ảnh: Đức Cường.

Trên trang cá nhân, người mẫu Dianka Zakhidova – vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, chia sẻ loạt hình ảnh chồng mình sau ca phẫu thuật đầu gối thành công. Thủ môn người Thanh Hóa mặc đồ bệnh nhân, tay còn cắm kim truyền dịch, đầu gối được băng bó cẩn thận.

“Chúng mình ổn. Cuộc phẫu thuật thành công. Cảm ơn những tin nhắn và sự ủng hộ ấm áp của mọi người. Hiện tại, anh ấy nghỉ ngơi và tập trung cho quá trình hồi phục”, Dianka viết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ luôn quan tâm và động viên vợ chồng cô trong thời gian khó khăn.

Dù vừa trải qua ca mổ, Bùi Tiến Dũng vẫn giữ nét bình thản và nụ cười nhẹ trên môi khi chụp ảnh cùng vợ. Còn Dianka nằm cạnh chồng, ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ cho thấy sự gắn bó, đồng hành của cô với thủ thành sinh năm 1997 trong giai đoạn đầy thử thách này.

Bui Tien Dung anh 1

Bùi Tiến Dũng thành công phẫu thuật đứt dây chằng. Ảnh: IG Dianka Zakhidova.

Trong trận Đà Nẵng thua Thể Công Viettel 1-2 ở vòng 7 V.League 2025/26 hôm 20/10, Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng sau pha va chạm với tiền đạo Lucao. Anh rời sân bằng cáng và được đưa đi kiểm tra. Kết quả chụp MRI ngày 21/10 xác định Dũng bị đứt dây chằng chéo trước và buộc phải phẫu thuật.

Ca mổ thành công giúp người hâm mộ phần nào yên tâm, song khả năng cao Tiến Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/26 để hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian anh vắng mặt, thủ môn Phan Văn Biểu được HLV Đức Tuấn tin tưởng trao suất bắt chính trong khung gỗ Đà Nẵng.

Dù phải đối mặt với giai đoạn dài điều trị và phục hồi, tinh thần tích cực của Tiến Dũng cùng sự đồng hành của Dianka giúp người hâm mộ tin rằng anh sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trên sân cỏ.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Chấn thương của Bùi Tiến Dũng nghiêm trọng thế nào?

Vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương vai, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại gặp chấn thương mới, đối mặt thử thách lớn khi tái xuất sân cỏ.

19:07 21/10/2025

Mai Hoa

Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng Đà Nẵng V.League

  • Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa tại V.League 1. Thủ môn Tiến Dũng đã có 3 lần bắt chính cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup 2017. Với thành tích thi đấu cùng với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đoạt Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 125 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký.

    Bạn có biết: Tiến Dũng bắt đầu đến với bóng đá với vị trí trung vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân. Do thiếu học viên vị trí thủ môn nên Tiến Dũng được động viên và hướng dẫn tập luyện cho vị trí này.

    • Ngày sinh: 28/2/1997
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Chiều cao: 1.81 m
    • Vị trí: Thủ môn

    Facebook

Đọc tiếp

Bui Tien Dung dut day chang hinh anh

Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng

13:04 21/10/2025 13:04 21/10/2025

0

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng sau cú va chạm với tiền đạo Lucao của Thể Công Viettel thuộc vòng 7 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 20/10.

Thu mon Bui Tien Dung chan thuong nang hinh anh

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng

20:19 20/10/2025 20:19 20/10/2025

0

Tối 20/10, thủ thành Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng trong chuyến làm khách của Đà Nẵng trước Thể Công Viettel ở vòng 7 V.League 2025/26 và phải rời sân bằng cáng.

Tuyen Thai Lan phoi bay su that ve HLV Ishii hinh anh

Tuyển Thái Lan phơi bày sự thật về HLV Ishii

2 giờ trước 14:30 7/11/2025

0

Tân HLV Anthony Hudson gây tranh cãi khi quyết định gọi ba cựu binh của tuyển Thái Lan gồm Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen cho loạt trận FIFA Day’s tháng 11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý