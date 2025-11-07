Thủ môn Bùi Tiến Dũng phẫu thuật thành công

Theo những hình ảnh được nàng WAGs Dianka Zakhidova chia sẻ, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước.

Bùi Tiến Dũng được chăm sóc sau va chạm với Lucao. Ảnh: Đức Cường.

Trên trang cá nhân, người mẫu Dianka Zakhidova – vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, chia sẻ loạt hình ảnh chồng mình sau ca phẫu thuật đầu gối thành công. Thủ môn người Thanh Hóa mặc đồ bệnh nhân, tay còn cắm kim truyền dịch, đầu gối được băng bó cẩn thận.

“Chúng mình ổn. Cuộc phẫu thuật thành công. Cảm ơn những tin nhắn và sự ủng hộ ấm áp của mọi người. Hiện tại, anh ấy nghỉ ngơi và tập trung cho quá trình hồi phục”, Dianka viết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ luôn quan tâm và động viên vợ chồng cô trong thời gian khó khăn.

Dù vừa trải qua ca mổ, Bùi Tiến Dũng vẫn giữ nét bình thản và nụ cười nhẹ trên môi khi chụp ảnh cùng vợ. Còn Dianka nằm cạnh chồng, ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ cho thấy sự gắn bó, đồng hành của cô với thủ thành sinh năm 1997 trong giai đoạn đầy thử thách này.

Bùi Tiến Dũng thành công phẫu thuật đứt dây chằng. Ảnh: IG Dianka Zakhidova.

Trong trận Đà Nẵng thua Thể Công Viettel 1-2 ở vòng 7 V.League 2025/26 hôm 20/10, Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng sau pha va chạm với tiền đạo Lucao. Anh rời sân bằng cáng và được đưa đi kiểm tra. Kết quả chụp MRI ngày 21/10 xác định Dũng bị đứt dây chằng chéo trước và buộc phải phẫu thuật.

Ca mổ thành công giúp người hâm mộ phần nào yên tâm, song khả năng cao Tiến Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/26 để hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian anh vắng mặt, thủ môn Phan Văn Biểu được HLV Đức Tuấn tin tưởng trao suất bắt chính trong khung gỗ Đà Nẵng.

Dù phải đối mặt với giai đoạn dài điều trị và phục hồi, tinh thần tích cực của Tiến Dũng cùng sự đồng hành của Dianka giúp người hâm mộ tin rằng anh sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trên sân cỏ.