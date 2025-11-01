Thủ môn tân binh của MU gây sốt

Bức ảnh thời thơ ấu của Senne Lammens đang khiến cộng đồng người hâm mộ Manchester United dậy sóng.

Trong bức hình được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cậu bé 3 tuổi Lammens mặc chiếc áo đấu của "Quỷ đỏ", nở nụ cười ngây thơ. Giờ đây, Lammens đang là thủ môn số một của chính đội bóng mà mình từng mơ ước khoác áo.

Lammens trong chiếc áo MU khi còn 3 tuổi.

Lammens gia nhập Manchester United vào mùa hè vừa qua, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn làm mới đội hình và cho Andre Onana rời đi theo dạng cho mượn. Ban đầu, Altay Bayindir được chọn bắt chính, nhưng sau chuỗi phong độ tệ hại, Amorim trao cơ hội cho Lammens trong trận gặp Sunderland tại Old Trafford.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ không làm người hâm mộ thất vọng. Anh thi đấu xuất sắc, giúp MU giữ sạch lưới và mở đầu chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, điều mà đội chủ sân Old Trafford chưa từng làm được dưới thời Amorim. Sự tự tin, phản xạ nhanh và khả năng kiểm soát khu vực của Lammens đã mang lại sự chắc chắn hiếm thấy cho hàng phòng ngự United.

Giờ đây, Lammens không chỉ là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ, mà còn trở thành biểu tượng mới của niềm tin và tình yêu dành cho Manchester United. Màn trình diễn ấn tượng giúp ngôi sao người Bỉ nhận lời khen từ huyền thoại Peter Schmeichel.

22h đêm nay (1/11), Lammens cùng đồng đội tiếp đón Nottingham, CLB đang có phong độ đầy bất ổn ở mùa giải năm nay. "Quỷ đỏ" quyết tâm giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp để nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 4.