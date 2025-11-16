Amorim rơi nước mắt, làm vỡ nát chiếc TV ở MU

Ruben Amorim gây chú ý nhưng giành được sự tôn trọng của các cầu thủ MU bằng cơn giận dữ khiến chiếc TV trong phòng thay đồ vỡ tan.

Amorim là một HLV rất cá tính.

HLV người Bồ Đào Nha đối mặt với áp lực khủng khiếp khi lên thay Erik ten Hag. MU trải qua mùa 2024/25 thất vọng, xếp thứ 15, thua tới 18 trận, trong đó 14 trận dưới quyền Amorim. Họ cũng thua Tottenham ở chung kết Europa League. Amorim gọi đó là mùa giải thảm họa.

Theo Telegraph, cơn giận dữ của Amorim bùng nổ khi MU thua Brighton 1-3 trên sân nhà vào tháng 1/2025. HLV 40 tuổi rơi nước mắt trước khi quát tháo cầu thủ và vô tình làm vỡ chiếc TV. Một số cầu thủ bị sốc, nhưng nhiều người khác tăng thêm sự kính trọng khi chứng kiến cảm xúc thật của ông.

Khoảnh khắc này gợi nhớ phong cách "máy sấy tóc" kinh điển của Sir Alex Ferguson. Huyền thoại người Scotland thường nổi giận với học trò sau thất bại, thậm chí khiến David Beckham bị trầy trán vì một cú đá vào giày.

Amorim cũng bộc lộ cảm xúc dữ dội với trận hòa 2-2 trước Everton mùa trước, khi MU bị dẫn 2-0 trong hiệp một. Ông quỳ ngoài hành lang phòng thay đồ suốt phần lớn thời gian nghỉ giữa hiệp đấu, khiến nhân viên Everton ngỡ ngàng.

The Athletic tiết lộ một tình huống khác diễn ra sau thất bại ở chung kết Europa League, khi Amorim nổi giận với Manuel Ugarte vì làm giảm nhịp độ thi đấu.

Hiện tại, tình hình ở Old Trafford ổn định hơn. MU trải qua 5 trận bất bại, gồm trận hòa Tottenham 2-2, thắng 2-1 trước Liverpool, cùng các thắng lợi trước Sunderland và Brighton. Sau loạt trận quốc tế, MU sẽ tiếp Everton vào ngày 25/11.