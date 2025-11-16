Mục tiêu trăm triệu bảng của MU gây tranh cãi

Carlos Baleba một lần nữa khiến người hâm mộ MU dậy sóng với động thái trên mạng xã hội.

Động thái được đánh giá là khó hiểu của Baleba.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đang đến gần và MU được dự đoán sẽ tiếp tục xuống tiền. Ưu tiên lớn nhất của HLV Ruben Amorim là một tiền vệ trung tâm. Elliot Anderson của Nottingham Forest, Angelo Stiller của Stuttgart và đặc biệt là Carlos Baleba của Brighton đang lọt vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, chính bài đăng mới nhất của Baleba lại khiến một bộ phận CĐV MU quay lưng. Tiền vệ 21 tuổi chia sẻ hình ảnh của Joao Pedro (Chelsea) kèm câu nói triết lý: "Đừng cố thúc đẩy điều mà Chúa đang dành thời gian để chuẩn bị". Động thái lập tức bị diễn giải theo nhiều hướng.

Trên X, một CĐV tức tối viết: "Cậu ta bắt đầu chiêu trò giống Garnacho rồi. Tôi không thích nữa và chẳng muốn cậu ta đến MU. Anderson là lựa chọn tốt hơn". Người khác cảnh báo: "Cậu này có nhiều tín hiệu đáng ngại. Đừng ký". Một ý kiến nữa nhấn mạnh: "Không phải kiểu tính cách chúng ta cần. Chỉ đáng mua nếu giá 20 triệu bảng. "Dù vậy, cũng có người kêu gọi bình tĩnh: Đừng nghĩ quá nhiều".

Baleba chuyển tới Brighton từ Lille với giá 23 triệu bảng năm 2023. Anh chơi nổi bật mùa trước nhưng khởi đầu chậm chạp mùa này. Baleba là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU hè 2025. Tuy nhiên, theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford rút lui khi Brighton hét giá không dưới 115 triệu bảng.

Con trai Messi sút phạt thành bàn Ciro, con trai của siêu sao Lionel Messi, thực hiện cú sút phạt ghi bàn cho đội trẻ Inter Miami ở trận đấu hôm 14/11.