Uzbekistan tạo địa chấn ở U17 World Cup

U17 Uzbekistan xuất sắc đánh bại Croatia.
Ngay phút 24, U17 Uzbekistan tạo bất ngờ khi có bàn mở tỷ số do công của Khasanov. Đại diện châu Á thi đấu đầy nỗ lực, gây nhiều khó khăn cho U17 Croatia nhờ lối chơi gắn kết và quyết liệt.
Phải đến phút 80, Kusanovic mới ghi bàn gỡ hòa cho U17 Croatia. Sau pha lập công này, hai đội chơi chặt chẽ cho đến hết thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu.
Trên chấm phạt đền, U17 Uzbekistan thể hiện bản lĩnh và đánh bại đối thủ đến từ châu Âu với tỷ số 4-3, qua đó điền tên mình vào vòng 1/8 giải U17 World Cup 2025.
Ngoài U17 Uzbekistan, châu Á còn có 2 đại diện khác góp mặt trong top 16 đội mạnh nhất giải là U17 Nhật Bản và U17 Triều Tiên. Hai đội lần lượt giành chiến thắng 3-0 trước Nam Phi và 2-1 trước Venezuela.
Đội châu Á duy nhất bị loại ở vòng 1/16 là U17 Hàn Quốc, khi để thua 0-2 trước đối thủ vượt trội về mọi mặt là U17 Anh.
Ở vòng 1/8, cả 3 đại diện châu Á đều chung nhánh đấu. Đối thủ của U17 Uzbekistan là Italy. Trong khi đó, U17 Nhật Bản và U17 Triều Tiên sẽ chạm trán nhau.
