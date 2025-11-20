Rashford đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là chuẩn bị thực hiện một thương vụ gây sốc với Marcus Rashford, khi tương lai của chân sút người Anh tại Barcelona chưa được đảm bảo.

Tương lai của Rashford trở nên khó đoán.

Gia nhập Camp Nou theo dạng cho mượn, tiền đạo người Anh lập tức hòa nhập và bùng nổ trở lại với 6 bàn, 7 kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường. Barcelona có quyền mua đứt Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, theo El Nacional, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia vẫn do dự dù hài lòng với phong độ hiện tại của anh.

Sự lưỡng lự này xuất phát từ nhiều yếu tố. Rashford chủ yếu thi đấu trong quãng thời gian Raphinha vắng mặt vì chấn thương. Khi ngôi sao người Brazil trở lại, Barca chưa xác định rõ Rashford sẽ đảm nhiệm vai trò gì trong hệ thống của Hansi Flick. Bên cạnh đó, CLB muốn ưu tiên ngân sách cho một trung phong mới vào mùa hè tới để thay thế Robert Lewandowski. Julian Alvarez, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid, được xem là mục tiêu số một.

Nguồn tin cho biết việc kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford có thể tiêu tốn gần như toàn bộ ngân sách chuyển nhượng của Barca. Trong bối cảnh đó, đại diện của cầu thủ đã mở các cuộc gặp với Chelsea và Tottenham để thảo luận khả năng chuyển nhượng vào mùa hè 2026.

Ưu tiên của Rashford vẫn là tiếp tục gắn bó với Barcelona, nơi anh cảm nhận được sự tin tưởng và tìm lại cảm hứng thi đấu. Tuy vậy, tiền đạo người Anh sẵn sàng xem xét lựa chọn khác nếu Barca không xúc tiến hợp đồng lâu dài, nhất là khi cánh cửa trở lại Manchester United gần như đã đóng.

Theo The Athletic, HLV Ruben Amorim đã thông báo rõ ràng với ban lãnh đạo MU rằng ông không có kế hoạch sử dụng Rashford, bất chấp sự hồi sinh phong độ của cầu thủ này. MU được cho là hy vọng Barca sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt, qua đó mở cơ hội bán Rashford với mức giá cao hơn cho các đối tác Premier League như Chelsea hoặc Tottenham.

Rashford đang nở rộ tại Camp Nou, nhưng tương lai của anh sẽ được định đoạt sớm, và nhiều khả năng không phải ở Old Trafford.