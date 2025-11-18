Tiền đạo Benjamin Sesko có thể vắng mặt đến 6 trận đấu kế tiếp của MU do chấn thương đầu gối.

Sesko mất thêm thời gian để nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Reuters.

Chân sút 23 tuổi buộc phải rời sân ở phút 88 trong trận hòa 2-2 với Tottenham ngày 8/11, dù trước đó anh chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai. Ngay sau trận đấu, Sesko rút khỏi đội tuyển Slovenia chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup gặp Kosovo và Thụy Điển. Dù đánh giá ban đầu cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, các bác sĩ của MU vẫn lo ngại tiền đạo này cần khoảng 1 tháng để hồi phục.

Nếu tình hình không có tiến triển tốt, Sesko sẽ vắng mặt ở 6 trận đấu kế tiếp của MU đến giữa tháng 12, gồm các cuộc đối đầu với Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth và Aston Villa.

Đây là cú sốc với Sesko, khi tiền đạo người Slovenia vẫn đang chật vật khẳng định bản thân tại Old Trafford. Kể từ khi gia nhập MU từ RB Leipzig với giá 73 triệu bảng vào tháng 8, Sesko mới ghi được 2 bàn sau 12 lần ra sân.

Phong độ thấp khiến Sesko phải nhận nhiều lời chỉ trích, trong đó có huyền thoại Alan Shearer, người cho rằng Sesko xử lý thiếu quyết đoán và bỏ lỡ cơ hội giúp MU đánh bại Tottenham.

HLV Ruben Amorim không sử dụng Sesko ở đội hình xuất phát trong các trận gần đây. Trước Tottenham, ông để Matheus Cunha đá cao nhất. Ở trận thắng Liverpool 2-1 hồi tháng trước, Sesko cũng chỉ ngồi dự bị.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.