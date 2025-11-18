Yamal bị cô lập trên tuyển

Cầu thủ của Barcelona không được lòng đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha.

Yamal liên tục gặp biến cố.

Lamine Yamal được cho là bị ghét nhiều hơn là quý mến ở đội tuyển Tây Ban Nha. Sao trẻ sinh năm 2007 bị coi là không toàn tâm toàn ý cống hiến cho tuyển quốc gia, sau nhiều lần rút khỏi danh sách triệu tập vì chấn thương.

"Yamal có nhiều 'kẻ thù' hơn là bạn bè khi lên tuyển. Một điều dễ nhận thấy là ngôi sao của Barcelona từ lâu đã không được lòng nhóm cầu thủ Real Madrid", El Nacional tiết lộ.

Ở tuổi 18, Yamal dần trải nghiệm sự khắc nghiệt của việc trở thành một thần đồng bóng đá. Thời gian gần đây, tài năng trẻ sinh năm 2007 liên tiếp đối mặt chỉ trích liên quan đến thái độ, sự thiếu chín chắn và hình ảnh cá nhân. Bất chấp Barcelona nỗ lực giảm thiểu áp lực cho sao trẻ, tình hình chưa được xoa dịu.

Tại Tây Ban Nha, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá công khai bày tỏ sự thất vọng với Yamal. Nhà báo Isaac Fouto thậm chí kêu gọi HLV Luis de la Fuente không triệu tập anh cho World Cup 2026, cáo buộc tiền đạo trẻ thiếu trung thành với "La Roja".

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha, Javier Clemente, cũng cho rằng Yamal khó vươn tới đẳng cấp lớn nếu không sớm cải thiện lối sống và hành vi ngoài sân cỏ.

Theo El Pais, cả khi thi đấu trên sân, Yamal cũng liên tục hứng chịu những lời miệt thị mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV đối thủ. "Yamal là mục tiêu của 60% tổng số hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ bóng đá tại Tây Ban Nha, gấp đôi so với Vinicius Junior của Real Madrid", tờ báo cho biết.