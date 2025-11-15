Khủng hoảng truyền thông của Yamal

Cầu thủ sinh năm 2007 đang chịu sức ép không tưởng từ dư luận khi được xem là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu thế giới.

Yamal chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 18, Yamal dần trải nghiệm sự khắc nghiệt của việc trở thành một thần đồng bóng đá. Từng được tung hô ngay từ những lần ra sân đầu tiên trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, tài năng trẻ này đang bước vào giai đoạn mà mọi hành động, phát biểu và màn trình diễn đều bị soi xét đến từng chi tiết.

Dù các thống kê chuyên môn vẫn ổn định, Yamal không còn duy trì được sự bùng nổ như trước, phần lớn đến từ những vấn đề thể lực và lùm xùm hậu trường.

Thời gian gần đây, Yamal liên tiếp đối mặt chỉ trích liên quan đến thái độ, sự thiếu chín chắn và hình ảnh cá nhân. Bất chấp Barcelona đang nỗ lực giảm thiểu áp lực cho sao trẻ, tình hình chưa được xoa dịu.

Yamal vướng nhiều tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Tại Tây Ban Nha, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá công khai bày tỏ sự thất vọng với Yamal. Nhà báo Isaac Fouto thậm chí kêu gọi HLV Luis de la Fuente không triệu tập anh cho World Cup 2026, cáo buộc tiền đạo trẻ thiếu trung thành với "La Roja".

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha, Javier Clemente, cũng cho rằng Yamal khó vươn tới đẳng cấp lớn nếu không sớm cải thiện lối sống và hành vi ngoài sân cỏ.

"Yamal tài năng, nhưng vấn đề nằm ở hành vi của cậu ấy. Nếu không cư xử chuẩn mực như một VĐV chuyên nghiệp, sự nghiệp của Yamal sẽ khó kéo dài", ông Clemente nhận định.

Theo El Pais, cả khi thi đấu trên sân, Yamal cũng liên tục hứng chịu những lời miệt thị mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV đối thủ. "Yamal là mục tiêu của 60% tổng số hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ bóng đá tại Tây Ban Nha, gấp đôi so với Vinicius Junior của Real Madrid", tờ báo cho biết.

Với Yamal, thách thức hiện tại không chỉ là cải thiện phong độ, mà còn là học cách thích nghi với kỳ vọng ngày càng lớn và áp lực truyền thông khổng lồ.

Yamal mặc quần tụt đá bóng Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.