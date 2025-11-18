Tiết lộ gây sốc về trung vệ nhập tịch Malaysia

Trung vệ Facundo Garces đối mặt rắc rối lớn sau cáo buộc của FIFA liên quan đến hành vi gian lận giấy tờ trong quá trình nhập tịch Malaysia.

Garces không thể chứng minh gốc gác Malaysia.

Theo FIFA, Garces liên quan đến hành vi “can thiệp tài liệu”, “thiếu trách nhiệm” và “sai phạm chuyên môn”. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã trừng phạt Garces cùng 6 cầu thủ nhập tịch khác với án treo giò 1 năm.

Theo AS, thực tế cho thấy Garces dường như "không nắm rõ nguồn gốc gia đình". Anh thừa nhận chỉ ký vào các tài liệu do người đại diện cung cấp mà không xem xét kỹ.

Trước đó, thông tin về nguồn gốc Malaysia được cho là đến từ ông nội, rồi lại chuyển thành cụ nội, và giờ FIFA kết luận trở lại là “ông nội”, nhưng tất cả đều sai.

Kết quả điều tra cho thấy người đại diện Federico Raspanti đề xuất với Garces về cơ hội khoác áo tuyển Malaysia. Cầu thủ này cho biết anh “gần như không biết gì về ông nội”, người anh chỉ gặp thoáng qua ở Argentina. Tuy nhiên, Garces vẫn tin tưởng giao toàn bộ giấy tờ, từ khai sinh của bản thân, cha mẹ đến ông nội, cho người đại diện xử lý.

Hành vi làm giả tài liệu được cho là có liên quan đến cả Raspanti và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhưng danh tính người trực tiếp làm giả giấy tờ vẫn chưa được xác định.

Nhiều bằng chứng gây bất lợi cho Garces.

Trong khi đó, FIFA xác định ông nội của Garces, ông Carlos Rogelio Garces Fernandez, thực tế sinh ra tại Villa Maria Selva, tỉnh Santa Cruz (Argentina), hoàn toàn không có liên hệ nào với Malaysia như phía FAM từng khẳng định.

Dù hiểu rằng có nhiều bên liên quan, FIFA vẫn chỉ trích mạnh mẽ Garces. Trong báo cáo, FIFA nêu rõ: “Thật khó hiểu khi không một ai trong số những người tham gia quy trình này đặt nghi vấn về tính xác thực của các tài liệu. Sự thiếu trách nhiệm và thờ ơ như vậy là không thể chấp nhận. Cầu thủ cần phải chủ động tìm hiểu khi tham gia các thủ tục nhập tịch".

Garces có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng nếu chọn con đường này, mức phạt có thể bị tăng thêm. Tương lai của trung vệ này đang trở thành dấu hỏi lớn khi sự việc tiếp tục gây chấn động bóng đá quốc tế.

