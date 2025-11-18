Tuyển Đức thắng kiểu đội lớn

Chiến thắng 6-0 trước Slovakia mang vé dự World Cup 2026 về cho tuyển Đức, đồng thời thắp lại niềm tin vào một đội tuyển đang đổi mới nhưng tìm đúng nhịp vào thời điểm quan trọng nhất.

Đức khẳng định sức mạnh tại vòng loại World Cup 2026.

Đức khép lại năm 2025 bằng trận đấu mang nhiều ý nghĩa hơn một tấm vé đến World Cup. Sau hành trình vòng loại trồi sụt và những hoài nghi bủa vây, đội bóng của Julian Nagelsmann cần một trận đấu để khẳng định rằng họ vẫn có thể trở lại phiên bản mạnh mẽ vốn khiến châu Âu ngán ngại. Và họ làm điều đó bằng cách đơn giản nhất: đá như một đội lớn.

Tuyển Đức trở lại

Leipzig chứng kiến tuyển Đức trong hình hài mà người hâm mộ từng chờ đợi rất lâu. Họ pressing liên tục, tấn công dồn dập và kiểm soát trận đấu bằng tốc độ lẫn sức mạnh. Slovakia hoàn toàn không có khoảng trống để triển khai bóng. Đức dẫn 4 bàn sau hiệp một, và tỷ số 6-0 phản ánh đúng sự vượt trội tuyệt đối.

Nagelsmann hiểu đội bóng cần một màn trình diễn như vậy. Đây không chỉ là chiến thắng để giành ngôi đầu bảng. Đây là lời tuyên bố rằng tuyển Đức vẫn đang đi đúng hướng, dù hành trình ấy không bằng phẳng. Trận đấu này mở ra cảm giác quen thuộc: một đội tuyển Đức có tổ chức, biết gia tăng nhịp độ đúng lúc và đủ sắc bén để kết liễu đối thủ khi cơ hội xuất hiện.

Nick Woltemade là một trong những phát hiện đáng giá nhất của mùa giải. Tiền đạo trẻ không chỉ ghi bàn, mà còn mang lại dáng dấp của mẫu trung phong hiện đại: mạnh mẽ, chịu va chạm và biết liên kết tuyến. Bốn bàn trong ba trận cho thấy anh đang sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Kai Havertz khi ngôi sao này trở lại. Khi một cầu thủ mới có thể chen chân vào bộ khung đội tuyển, đó luôn là tín hiệu tích cực.

Nhưng nhân vật ảnh hưởng lớn nhất lại là Florian Wirtz. Tại Liverpool, anh chịu sức ép lớn vì chưa ghi bàn nào sau 15 trận trên tất cả đấu trường cấp CLB. Nhưng ở Đức, Wirtz lại thi đấu giải phóng, bùng nổ và đầy quyết tâm.

Tuyển Đức giành vé đến World Cup 2026.

Trước Slovakia, ngôi sao Liverpool không chỉ tạo ra hai pha kiến tạo, mà còn thể hiện sự tự tin trong từng pha xử lý, từ pressing, đoạt bóng đến những đường chuyền mở ra khoảng trống. Khi Wirtz có không gian thể hiện, tuyển Đức luôn nguy hiểm hơn một bậc.

Việc một cầu thủ đang bị nghi ngờ ở CLB có thể trở thành nguồn cảm hứng ở đội tuyển không phải điều hiếm. Tuy nhiên, cách Wirtz hồi sinh ở Leipzig cho thấy vấn đề của anh không nằm ở bản thân, mà nằm ở môi trường.

Nagelsmann trao cho học trò vai trò rõ ràng hơn, yêu cầu đơn giản hơn và sự tin tưởng đủ lớn để cởi bỏ sức ép. Đó chính là cách một đội tuyển quốc gia tạo điểm tựa cho cầu thủ.

Leroy Sane cũng duy trì phong độ xuất sắc, tiếp tục cho thấy anh là mũi nhọn quan trọng nhất của bóng đá Đức ở thời điểm này. Tốc độ, sự quyết đoán và khả năng xử lý trong vòng cấm giúp bản thân trở thành mũi khoan phá khó ngăn cản. Trong khi tuyến giữa với Pavlovic và Goretzka mang lại sự cân bằng và kinh nghiệm, giúp Đức làm chủ nhịp độ trận đấu ngay từ phút đầu.

Đức đang tiến lên

Tất nhiên, một đêm rực rỡ không thể xóa hết vấn đề. Vị trí hậu vệ cánh của Đức vẫn thiếu sự ổn định. Chiều sâu đội hình vẫn còn là câu hỏi khi bước vào một giải đấu kéo dài cả tháng. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được xây nên từ những chi tiết chiến thuật. Nó cần thời điểm, cần sự tự tin và cần tinh thần tập thể. Đức đang tiến về phía World Cup với tất cả yếu tố đó.

Nagelsmann từng nói ông muốn vô địch World Cup. Tuyên bố ấy khiến dư luận chia rẽ. Nhưng sau Leipzig, lời nói ấy không còn bị xem là viển vông. Tuyển Đức lúc này có sức trẻ, tốc độ, sự linh hoạt chiến thuật và tinh thần tập thể rõ rệt hơn nhiều so với giai đoạn chuẩn bị cho Euro 2024.

Họ cũng có lợi thế nằm ở nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm ngày 5/12. Điều đó có thể giúp họ tránh được một bảng tử thần, điều từng khiến họ trả giá ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Và quan trọng hơn cả, Đức cuối cùng đã có một trận đấu để nhìn lại và nói: “Chúng ta đã thực sự trở lại”.

Chiến thắng trước Slovakia không biến họ thành ứng viên số một. Nhưng nó biến họ thành đội bóng biết cách chơi lớn trong thời điểm then chốt. Và với những nền tảng đang dần hoàn thiện, tuyển Đức có lý do để tin rằng World Cup 2026 có thể trở thành cột mốc tái sinh của cả một thế hệ.