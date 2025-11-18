Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm 2 đội châu Âu giành vé dự World Cup

  • Thứ ba, 18/11/2025 05:18 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Rạng sáng 18/11, Đức và Hà Lan trở thành chủ nhân của 2 tấm vé đến thẳng Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau.

Đức chưa từng thất bại ở vòng loại giải vô địch thế giới.

Ở bảng A, người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến màn so tài kịch tính giữa Đức và Slovakia để tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Red Bull Arena lại quá chênh lệch. "Die Manschaft" tạo thế trận một chiều và trút đến 6 bàn vào lưới đối thủ cạnh tranh trực tiếp, qua đó giành tấm vé dự thẳng World Cup một cách thuyết phục.

Tiền đạo trẻ Nick Woltemade tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số, trong khi Leroy Sane lập cú đúp. Serge Gnabry cũng ghi dấu ấn với một bàn. Hai pha lập công còn lại thuộc về những tên tuổi mới của bóng đá Đức gồm Ridle Baku và Assan Ouedraogo.

Kết thúc vòng loại khu vực châu Âu, thầy trò HLV Julian Nagelsmann có 15 điểm, hơn Slovakia 3 điểm. Đức duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở World Cup bởi lý do chuyên môn.

Cùng giờ, Hà Lan không chịu nhiều sức ép ở lượt trận cuối bảng G. "Cơn lốc màu da cam" chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu nhất bảng, Lithuania và đã không mắc sai lầm để giành tấm vé dự thẳng World Cup.

Lần lượt Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons, Donyell Malen tỏa sáng, giúp Hà Lan dự kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp sau ký ức đáng quên vào năm 2018.

Trong khi đó, Ba Lan kết thúc vòng loại khu vực châu Âu ở vị trí thứ 2. Dù vậy, cơ hội dự World Cup của Robert Lewandowski cùng đồng đội vẫn còn, khi họ giành quyền tham gia vòng play-off.

