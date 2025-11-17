Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tổng thống Bồ Đào Nha: 'Quốc gia này biết ơn Ronaldo'

  • Thứ hai, 17/11/2025 20:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, tiếc nuối khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 9-1 của đội tuyển nước này trước Armenia tại vòng loại World Cup hôm 16/11.

Ronaldo có vai trò quan trọng ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ireland, Ronaldo buộc phải ngồi ngoài và bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng trong một trận đấu bùng nổ của hàng công Bồ Đào Nha. Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa bày tỏ sự nuối tiếc thay cho Ronaldo: “Cậu ấy luôn có chỗ đứng ở đội tuyển. Ronaldo luôn ở trong trái tim chúng tôi và là người mà quốc gia này biết ơn. Chắc chắn hôm nay cậu ấy rất buồn. Đáng tiếc là Ronaldo vắng mặt ở một trận đấu mà vai trò của đội trưởng là rất quan trọng. Nhưng thiên tài là như vậy”.

Roberto Martinez, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, cũng khẳng định tầm quan trọng của Ronaldo trong tập thể hiện tại: “Chúng tôi mạnh hơn với Ronaldo, Nuno Mendes và Pedro Neto. Khi thiếu một số cầu thủ, đội phải tìm cách chiến thắng. Nhưng chúng tôi mạnh nhất khi có đầy đủ những cái tên quan trọng”.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

ronaldo Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha ronaldo

    Đọc tiếp

    Tinh trang moi nhat cua Oscar hinh anh

    Tình trạng mới nhất của Oscar

    4 giờ trước 17:45 17/11/2025

    0

    Cựu tiền vệ Chelsea và tuyển Brazil, Oscar được xuất viện sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Israelita Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil.

    Dien mao khac la cua Mudryk hinh anh

    Diện mạo khác lạ của Mudryk

    3 giờ trước 18:00 17/11/2025

    0

    Mykhailo Mudryk vừa gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới và đảm nhận công việc đặc biệt tại quê nhà Ukraine.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý