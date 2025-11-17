Tổng thống Bồ Đào Nha: 'Quốc gia này biết ơn Ronaldo'

Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, tiếc nuối khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 9-1 của đội tuyển nước này trước Armenia tại vòng loại World Cup hôm 16/11.

Ronaldo có vai trò quan trọng ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Ireland, Ronaldo buộc phải ngồi ngoài và bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng trong một trận đấu bùng nổ của hàng công Bồ Đào Nha. Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa bày tỏ sự nuối tiếc thay cho Ronaldo: “Cậu ấy luôn có chỗ đứng ở đội tuyển. Ronaldo luôn ở trong trái tim chúng tôi và là người mà quốc gia này biết ơn. Chắc chắn hôm nay cậu ấy rất buồn. Đáng tiếc là Ronaldo vắng mặt ở một trận đấu mà vai trò của đội trưởng là rất quan trọng. Nhưng thiên tài là như vậy”.

Roberto Martinez, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, cũng khẳng định tầm quan trọng của Ronaldo trong tập thể hiện tại: “Chúng tôi mạnh hơn với Ronaldo, Nuno Mendes và Pedro Neto. Khi thiếu một số cầu thủ, đội phải tìm cách chiến thắng. Nhưng chúng tôi mạnh nhất khi có đầy đủ những cái tên quan trọng”.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

