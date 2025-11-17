Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diện mạo khác lạ của Mudryk

  • Thứ hai, 17/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mykhailo Mudryk vừa gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới và đảm nhận công việc đặc biệt tại quê nhà Ukraine.

Mudryk không còn để kiểu tóc húi cua đặc trưng.

Trong nhiều tháng qua, cầu thủ chạy cánh gần như mất tích khỏi công chúng. Anh chỉ thỉnh thoảng đăng vài dòng cập nhật trên mạng xã hội. Nhưng mới đây, hình ảnh khác lạ của Mudryk được lan truyền mạnh mẽ.

Anh xuất hiện với mái tóc dài và làm việc với một ê-kíp làm phim tại Ukraine, thậm chí vẫn mặc chiếc quần thể thao Chelsea. Tâm trạng của anh được mô tả khá ổn. Theo Daily Mail, Mudryk đang hỗ trợ một dự án phim liên quan đến đội bóng cũ Shakhtar Donetsk.

Ngôi sao 24 tuổi gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 với mức phí có thể lên tới 89 triệu bảng . Trong màu áo Chelsea, tuyển thủ Ukraine ghi 10 bàn sau 73 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Mudryk vắng mặt từ tháng 11/2024 sau khi bị FA đình chỉ thi đấu vì cáo buộc sử dụng chất cấm. Ngay khi lệnh cấm được công bố, cầu thủ này lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Tôi được thông báo mẫu thử có chứa chất bị cấm. Điều này khiến tôi thực sự sốc vì tôi chưa bao giờ cố ý dùng bất kỳ chất cấm nào. Tôi và đội ngũ của mình đang điều tra để tìm ra nguyên nhân", Mudryk viết trên mạng xã hội. "Tôi biết mình vô tội và hy vọng sớm trở lại sân cỏ. Tôi không thể chia sẻ thêm cho đến khi quá trình điều tra kết thúc".

Lần gần nhất Mudryk xuất hiện trong danh sách thi đấu của Chelsea là trận gặp Aston Villa vào ngày 1/12 năm ngoái, khi anh ngồi dự bị nhưng không được sử dụng. Hiện Mudryk vẫn bị treo giò tạm thời và tương lai ở Chelsea lẫn sự nghiệp quốc tế đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Mudryk tái xuất giữa tâm bão doping

Sau gần một năm vắng bóng, Mykhailo Mudryk bất ngờ tái xuất. Ngôi sao người Ukraine xuất hiện trong một dự án phim tại quê nhà, vẫn mặc quần thể thao của Chelsea.

17:00 12/11/2025

Mudryk bỏ bóng đá, làm tài xế?

Hình ảnh một tài xế Uber có tên và gương mặt giống tiền vệ Mykhailo Mudryk đang “gây bão” trên mạng xã hội.

17:24 9/10/2025

Sự thật vụ Mudryk rẽ hướng sang điền kinh

Giữa lúc sự nghiệp bóng đá bị treo vì án doping, tin đồn Mudryk chuyển sang chạy điền kinh gây xôn xao, nhưng Liên đoàn Điền kinh Ukraine sớm dập tắt khả năng viển vông này.

06:28 22/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Diện mạo lạ của Mudryk Mudryk Chelsea diện mạo

