Mudryk bỏ bóng đá, làm tài xế?

Người hâm mộ bóng đá Anh mới đây được một phen “dở khóc dở cười” khi hình ảnh chụp màn hình ứng dụng Uber lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một tài xế tên Mykhailo có khuôn mặt giống hệt tiền vệ Mudryk của Chelsea. Tài xế này đang lái một chiếc Tesla màu xám, với hơn 6.000 chuyến đi và đánh giá 4,91 sao.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú và đùa rằng: “Có vẻ Mudryk đã tìm được nghề tay trái trong thời gian bị treo giò!”. Một tài khoản khác bình luận: “Ít nhất thì Mudryk vẫn duy trì phong độ – trung bình 4,91 sao sau 6.000 chuyến đi cơ mà!”.

Dù hình ảnh tài xế Uber tên Mykhailo chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, câu chuyện này vẫn mang đến tiếng cười cho người hâm mộ giữa giai đoạn ảm đạm trong sự nghiệp của ngôi sao người Ukraine.

Hồi tháng 6, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận Mudryk bị buộc tội vi phạm quy định chống doping. Từ đó, cầu thủ 24 tuổi người Ukraine bị cấm thi đấu vô thời hạn trong khi chờ kết quả điều tra cuối cùng. Tương lai của anh tại Chelsea vì thế cũng trở nên bấp bênh.

Hồi cuối tháng 9, báo chí Anh rộ lên thông tin Mudryk có thể rẽ hướng sang điền kinh, thậm chí quyết tâm góp mặt tại Olympic cùng tuyển Ukraine. Tuy nhiên, Liên đoàn Điền kinh Ukraine (UAF) đã phủ nhận và cho biết “chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Mudryk”.

