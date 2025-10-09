Rộ tin Manchester United sắp bị bán

Làng bóng đá Anh xôn xao sau khi ông trùm thể thao Saudi Arabia - Turki Al-Sheikh bất ngờ tuyên bố MU đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình bán lại cho một nhà đầu tư mới.

MU có thể bị gia đình Glazer bán lần 2.

Tối 8/10 (giờ địa phương), Turki Al-Sheikh - Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia (GEA), người đứng sau hàng loạt sự kiện thể thao đình đám Riyadh Season, chia sẻ trên X: "Tin tuyệt vời nhất tôi nghe hôm nay là Manchester United đang ở giai đoạn cuối để hoàn tất thương vụ bán cho một nhà đầu tư mới. Hy vọng người này sẽ tốt hơn những ông chủ cũ".

Dù chưa rõ mức độ xác thực của thông tin, dòng trạng thái của Al-Sheikh nhanh chóng gây bão và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông quốc tế. Nhiều người đặt câu hỏi liệu gia đình Glazer có thực sự đàm phán rút lui, và điều đó ảnh hưởng thế nào tới Sir Jim Ratcliffe khi tỷ phú Anh mới mua lại 27,7% cổ phần CLB hồi tháng 2/2024, trị giá hơn 1 tỷ bảng.

Al-Sheikh là quan chức cấp cao của Saudi Arabia và ông trùm quyền lực trong ngành thể thao và giải trí toàn cầu. Ông góp phần đưa các trận boxing tầm cỡ thế giới về Riyadh, đồng thời bày tỏ tham vọng mở rộng sang các môn thể thao khác, từ billiards, ném phi tiêu cho tới bóng đá.

Thời gian gần đây, Al-Sheikh được cho là chuẩn bị đấu thầu mua lại CLB Bristol City ở Championship, đồng thời quan tâm tới việc đầu tư vào tập đoàn thể thao Matchroom Sport. Bởi vậy, việc ông bóng gió về một thương vụ liên quan tới MU càng khiến dư luận dậy sóng.

Jim Ratcliffe mới mua lại 27,7% cổ phần MU hồi tháng 2/2024.

Điều trùng hợp là tuyên bố của Al-Sheikh xuất hiện chỉ ít ngày sau khi truyền thông Anh tiết lộ MU đàm phán tổ chức trận giao hữu giữa mùa tại Saudi Arabia. Trận giao hữu nằm trong sự kiện Riyadh Season nhằm giúp MU tăng nguồn thu khi không đá cúp châu Âu.

Theo The Athletic, cuộc đàm phán mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" xem đây là cách để bù đắp khoản thất thu hơn 100 triệu bảng sau khi đội bóng kết thúc mùa 2024/25 ở vị trí thứ 15 và thất bại trong trận chung kết Europa League.

HLV Ruben Amorim cũng xác nhận đội sẽ thi đấu thêm các trận giao hữu để duy trì phong độ và tăng doanh thu: "Khi không được dự cúp châu Âu, chúng tôi phải bù đắp bằng cách khác. Đó là nghĩa vụ với ngân sách và người hâm mộ. Nếu phải đá thêm, chúng tôi sẽ làm".

Với việc không có lịch thi đấu giữa tuần cho đến tận Giáng sinh, MU có nhiều thời gian chuẩn bị. Và nếu những tin đồn từ Al-Sheikh là thật, Old Trafford có thể sắp chứng kiến một cuộc đổi chủ lịch sử khác sau gần 20 năm dưới quyền nhà Glazer.