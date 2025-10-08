Conte mỉa mai MU

HLV Antonio Conte hài lòng khi nói về phong độ chói sáng của Rasmus Hojlund, tiền đạo đang thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn từ MU.

Conte giúp Hojlund thích nghi nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau khi chứng kiến sự hòa nhập nhanh chóng của Hojlund, HLV Conte nói: “Cậu ấy mới 22 tuổi, từng bị lãng quên ở MU. Nhưng giờ Hojlund đang cho thấy sự trưởng thành, tiềm năng phát triển rất lớn và hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao thực thụ. Cậu ấy đang chứng minh điều đó từng ngày".

Từ đầu mùa, Hojlund ghi 4 bàn thắng sau 6 trận cho Napoli, bao gồm một cú đúp quan trọng tại Champions League trong chiến thắng 2-1 trước Sporting CP. Anh cũng mở tài khoản bàn thắng chỉ sau 14 phút trong trận ra mắt gặp Fiorentina và tiếp tục lập công trước Genoa, giúp Napoli nối dài mạch thắng.

Phát biểu của Conte khiến nhiều CĐV cho rằng ông đang có ý mỉa mai MU, đội bóng không thể khai thác hết tiềm năng của Hojlund. Một tài khoản viết: “Conte rất hả hê, ông ta đang dạy MU cách dùng Hojlund". Một CĐV khác bình luận: “Hojlund ở Napoli như một con người khác, cậu ta nên ở lại đó để phát triển sự nghiệp".

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Napoli nhiều khả năng sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro vào mùa hè 2026, sau khi Hojlund đáp ứng đủ các điều kiện trong hợp đồng.

Bản thân tiền đạo người Đan Mạch cũng bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Naples. Ở Serie A, cựu sao Atalanta được chơi trong hệ thống tấn công linh hoạt, nhận nhiều hỗ trợ hơn so với thời còn khoác áo MU, vốn thường xuyên bị cô lập.

