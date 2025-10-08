Onana muốn trở lại MU

Thu môn Andre Onana dự kiến quay trở lại Manchester United chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải 2026/27.

Onana gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, với toàn bộ mức lương 170.000 bảng/tuần do đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chi trả. Thủ môn người Cameroon trải qua 2 mùa giải khó khăn tại MU, kết thúc bằng sai lầm đáng quên trong trận thua Grimsby Town ở League Cup, khiến anh bị chỉ trích dữ dội.

Tại Trabzonspor, Onana dần lấy lại sự tự tin và phong độ. Sau 4 trận ra sân, anh có trận giữ sạch lưới đầu tiên ở chiến thắng 4-0 trước Kayserispor hôm 4/10. Trabzonspor cân nhắc khả năng mua đứt Onana khi thủ môn 29 tuổi gây ấn tượng mạnh.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, cựu thủ thành Inter Milan vẫn lên kế hoạch quay về Old Trafford vào hè 2026. Onana tin tưởng việc thi đấu tại Trabzonspor giúp lấy lại phong độ, đồng thời mở ra khả năng trở lại thi đấu đỉnh cao cùng MU.

Dù vậy, tương lai của Onana khó đoán bởi MU được cho là đóng sập cánh cửa với thủ thành này. Sau khi Senne Lammens tỏa sáng ở trận thắng Sunderland 2-0 hôm 4/10, CĐV MU cũng không còn quan tâm tới việc anh tái xuất trong khung gỗ đội bóng.

Hợp đồng của Onana với MU còn hiệu lực đến năm 2028. Trước khi rời đi, Onana là thủ môn số một của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải khiến anh đánh mất vị trí vào tay Altay Bayindir.