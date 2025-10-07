Tình thế đảo ngược với Onana

Chỉ vài tuần sau khi rời MU theo dạng cho mượn, Andre Onana lập tức khiến giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trầm trồ.

Thủ thành người Cameroon chơi ấn tượng trong màu áo Trabzonspor với 2 trận giữ sạch lưới sau 4 lần ra sân. Dễ hiểu khi đội bóng vùng Biển Đen bày tỏ mong muốn mua đứt Onana dù bản hợp đồng hiện tại không kèm điều khoản này.

Theo truyền thông Anh, HLV Fatih Tekke đặc biệt ấn tượng không chỉ với khả năng phản xạ và chơi chân của Onana, mà còn bởi tố chất thủ lĩnh và khả năng thích nghi nhanh chóng trong môi trường mới. Nguồn tin cho biết Trabzonspor sẵn sàng đàm phán với MU để hoàn tất vụ làm ăn khi mùa giải khép lại.

Thu nhập của Onana tại Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí cao hơn mức 120.000 bảng/tuần ở Old Trafford, nên vấn đề cá nhân gần như không phải rào cản. Câu hỏi lớn chỉ còn nằm ở phía MU về việc họ sẵn sàng cắt lỗ hay cố gắng thu hồi phần nào số tiền 47 triệu bảng từng chi ra cho Onana năm 2023.

Kể từ khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, Onana chọn lối sống giản dị, trong khi vợ anh trở lại Manchester chăm con. Cách sống tập trung dường như giúp cựu sao Inter Milan hồi sinh, minh chứng là đường kiến tạo dài 60 mét trong trận gặp Gaziantep, gợi nhớ hình ảnh thủ môn chơi bóng kiểu Ederson mà Erik ten Hag từng khao khát khi mang anh về Old Trafford.

Trước khi rời đi, Onana là thủ môn số một của MU. Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải khiến anh đánh mất vị trí vào tay Altay Bayindir dưới thời Ruben Amorim. Thêm một sai lầm tai hại ở trận thua Grimsby Town tại League Cup khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn và lập tức chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp.

'Người nhện' Onana Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.