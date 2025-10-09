Tình cảnh khó tin của nhà vô địch Champions League

Tiền vệ Hakim Ziyech trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp khi bị CFR Cluj của Romania từ chối chiêu mộ dù đã đàm phán suốt nhiều tuần.

Ziyech chưa có bến đỗ mới.

Theo The Sun, Ziyech được Cluj liên hệ và nhận kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai bên đổ bể sau khi ban lãnh đạo Cluj lo ngại về thể trạng của cầu thủ người Morocco.

Chủ tịch Ioan Varga của Cluj xác nhận lý do từ chối chiêu mộ Ziyech: “Cậu ấy không vượt qua được bài kiểm tra y tế. Ziyech gặp vấn đề ở đầu gối trái, và tôi được thông báo rằng đó là chấn thương có thể tái phát. Cậu ấy là một người tốt, nhưng tôi không thể mạo hiểm bỏ ra số tiền lớn cho một cầu thủ có nguy cơ không thể thi đấu".

Ông Varga tiết lộ thêm rằng Ziyech yêu cầu mức lương lên tới 2,5 triệu euro mỗi năm, con số vượt quá khả năng chi trả của đội bóng Romania.

“Tôi rất tiếc vì Ziyech là một cầu thủ đặc biệt, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm. Chúng tôi sẽ tìm một cầu thủ khác khỏe mạnh và có thể giúp đội bóng ngay lập tức", vị chủ tịch nhấn mạnh.

Ở tuổi 32, Ziyech đang rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi bị Cluj từ chối. Năm 2020, anh từng được Chelsea chiêu mộ từ Ajax với giá 40 triệu bảng. Trong màu áo “The Blues”, Ziyech cùng đồng đội đăng quang Champions League 2021, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup cùng năm.

Sau khi rời Chelsea, anh gia nhập Galatasaray năm 2023 và sau đó có thời gian ngắn khoác áo Al-Duhail (Qatar).

