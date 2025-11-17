Na Uy trở lại bằng tiếng gầm của Haaland

Bóng đá Na Uy chờ đợi quá lâu. Thế hệ vàng từng hụt hẫng ở nhiều vòng loại giờ đã bùng nổ.

Tuyển Na Uy giành vé dự World Cup 2026.

Erling Haaland dẫn đường, Martin Odegaard giữ nhịp, phần còn lại nâng tầm cả tập thể. Tấm vé World Cup năm 2026 không phải khoảnh khắc may mắn. Nó là kết quả của sức bật lớn nhất mà bóng đá Na Uy từng sở hữu.

Haaland gánh team

Khi Haaland rời sân San Siro với cú đúp trước Italy, cảm xúc đầu tiên của anh không phải hân hoan. Ngôi sao của Man City nói “nhẹ nhõm”. Cảm giác đó thật lạ với một cỗ máy săn bàn.

Song, điều đó phản ánh sức ép mà tiền đạo 25 tuổi mang trên vai suốt cả chiến dịch. Na Uy cần một người dẫn đường. Haaland đứng ra nhận trách nhiệm. Và anh hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đó.

Chiến dịch vòng loại này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quốc tế của Haaland, ghi 16 bàn trong tám trận. Anh ghi bàn trong mọi trận. Không một tiền đạo ở bất kỳ châu lục nào làm điều tương tự.

Haaland tạo ra chênh lệch quá lớn so với phần còn lại. Cảm giác như mỗi trận của Na Uy bắt đầu với tỷ số 1-0. Sự ổn định đó không xuất hiện nhiều ở cấp đội tuyển.

Haaland đưa Na Uy trở lại bản đồ World Cup.

Haaland luôn là tâm điểm. Nhưng anh không phải người duy nhất đẩy Na Uy vượt qua ngưỡng cửa thất vọng kéo dài hơn hai thập niên. Martin Odegaard tạo liên kết và tạo nhịp cho cả hệ thống. Tiền vệ Arsenal có bảy kiến tạo ở vòng loại, nhiều hơn bất cứ ai ở châu Âu.

Dù vậy, chưa phải tất cả. Vai trò của Odegaard quan trọng hơn các con số. Anh kiểm soát không gian, giữ trái bóng trong các thời điểm nhạy cảm, dẫn nhịp tấn công bằng cách đơn giản và chính xác nhất. Không có Odegaard, Haaland khó giữ được hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Na Uy là quốc gia chỉ có năm triệu dân. Nhưng họ sở hữu một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, một trong những nhạc trưởng lôi cuốn nhất châu Âu. Đây là điều hiếm có. Nhà báo Lars Sivertsen nói rằng mình không tin điều đó xuất hiện thêm lần nữa trong cuộc đời mình.

Sự thật là bóng đá Na Uy từng chờ rất lâu cho một thế hệ như thế. Họ từng có nhiều cầu thủ hay. Song, Na Uy chưa từng có một cặp ngôi sao ở đẳng cấp cao như vậy cùng xuất hiện trong cùng một giai đoạn.

Tuy vậy, sức mạnh thực sự của Na Uy không chỉ nằm ở hai cái tên Haaland và Odegaard. Những người như Sander Berge, Alexander Sørloth, Morten Thorsby hay Kristoffer Ajer tạo lớp nền mà một đội bóng muốn dự World Cup bắt buộc phải có. Không ai trong số họ được chú ý bằng Haaland hay Odegaard.

Thế nhưng, những cái tên nói trên tạo sự cân bằng, giúp Na Uy đứng vững trong những phút căng thẳng. Điều đó tạo ra cấu trúc ổn định. Haaland và Odegaard chỉ bùng nổ khi có cấu trúc đó.

Không thể coi thường Na Uy tại World Cup 2026

Na Uy từng có thời kỳ trượt dài trong thất vọng. Họ bỏ lỡ World Cup 2010. Họ lại lỡ World Cup 2014, 2018 và 2022. Na Uy có các cầu thủ chơi tại Anh, Đức, Tây Ban Nha. Nhưng họ vẫn vắng mặt ở các giải đấu lớn. Thế hệ hiện tại từng bị chỉ trích vì không tận dụng hết tiềm năng.

Vì vậy tấm vé lần này giống một tiếng thở phào. Giá trị của nó nằm ở việc Na Uy phá được cái dớp. Họ trở lại thời điểm mà họ cảm thấy mình xứng đáng có mặt. Sự nhẹ nhõm của Haaland sau trận thắng Italy phản ánh cả tâm trạng của quốc gia này.

Haaland là ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Na Uy.

Haaland là hiện tượng. Nhưng anh không phải mẫu cầu thủ Na Uy điển hình. Halaand mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng nói điều người khác không nói. Người Scandinavia thường thích sự khiêm nhường. Họ thích mẫu cầu thủ như Ole Gunnar Solskjaer. Một người chấp nhận ngồi dự bị. Một người luôn vui vẻ dù không đá chính.

Haaland thì khác. Anh không vui nếu phải dự bị. Anh muốn đá. Anh muốn ghi bàn. Anh muốn tạo ảnh hưởng ở mức tối đa. Điều đó tạo ra sự thú vị. Haaland là hình ảnh đối lập với thế hệ cũ. Anh không né trọng trách. Anh không ngại sức ép.

Người Na Uy đôi khi bất ngờ với tính cách của Haaland. Nhưng họ tự hào vì một tài năng độc nhất như thế thuộc về họ. Một cầu thủ tầm cỡ toàn cầu. Một người gánh số phận bóng đá cả quốc gia trên đôi chân lớn của mình.

Tấm vé World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Haaland. Anh từng chứng kiến cha mình góp mặt ở World Cup 1994. Alf Inge Haaland không giành được danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Nhưng ông từng xuất hiện tại sân khấu lớn nhất của bóng đá. Đó từng là thứ duy nhất Erling Haaland chưa thể vượt qua. Giờ thì anh đã hoàn tất.

Trung phong 25 tuổi của Na Uy không nói về giấc mơ vô địch. Anh nói về không khí lễ hội. Anh nói về cảnh Oslo bùng nổ. Với Na Uy, được tham dự đã là một chiến thắng lớn.

Nhờ tấm vé này, Haaland tránh khỏi việc gia nhập danh sách những huyền thoại chưa từng dự World Cup. Danh sách đó có George Weah, George Best, Alfredo Di Stefano, Laszlo Kubala, Gunnar Nordahl. Nó có cả Ryan Giggs và Ian Rush. Những cái tên lớn nhưng mang theo nỗi tiếc nuối. Haaland không phải đi theo con đường đó. Anh đến đúng lúc. Anh không bỏ lỡ.

Na Uy sẽ không đến World Cup 2026 để gây sốc. Họ đến đó để tìm cảm giác đánh mất trong 25 năm. Nhưng với Haaland và Odegaard, không đội nào muốn xem nhẹ họ. Na Uy chưa bao giờ mơ xa. Nhưng thế hệ này không giống những thế hệ trước. Họ muốn chứng minh họ xứng đáng với vị trí đó.

Tấm vé World Cup 2026 là phần thưởng cho một hành trình dài của Haaland. Và nó có thể là điểm xuất phát cho một giai đoạn mới của bóng đá Na Uy. Một giai đoạn mà họ không còn chỉ là khách mời thỉnh thoảng xuất hiện. Một giai đoạn mà họ đứng trong hàng ngũ những đội có khả năng cạnh tranh. Và tất cả bắt đầu từ người tạo ra cú hích lớn nhất: Erling Braut Haaland.