Haaland bóc trần giới hạn của Italy

Thua 1-4 ngay tại San Siro, tuyển Italy hiểu họ không đánh mất một trận đấu. Họ đánh mất ảo tưởng về chính mình.

Tuyển Italy vừa thua Na Uy 1-4 tại vòng loại World Cup 2026.

Haaland và Na Uy không chỉ ghi bốn bàn. Họ chỉ cho “Azzurri” thấy con đường tới World Cup còn dài và gập ghềnh hơn tưởng tượng.

Hiện thực của tuyển Italy

Có những thất bại khiến một đội bóng cúi đầu. Nhưng cũng có những thất bại buộc cả nền bóng đá phải đứng trước tấm gương và nhìn lại mình. Trận thua Na Uy tại vòng loại World Cup 2026 là một cú va đập kiểu đó. Không phải vì tỷ số. Không phải vì Haaland ghi cú đúp. Mà vì tất cả những gì Italy tin rằng họ đang xây dựng bỗng trở nên mong manh.

Italy từng bước vào sân với cảm giác lạc quan có kiểm soát. Không quá ồn ào. Không mơ mộng. Nhưng họ tin vào tinh thần mới mà Gattuso truyền tải. Tin vào khát vọng trở lại với World Cup sau 12 năm bị xóa tên khỏi sân khấu lớn nhất. Tin rằng nếu họ không phải đội mạnh nhất, thì ít nhất họ cũng đang đi đúng đường.

Nhưng bóng đá không trao thưởng cho niềm tin. Nó chỉ kiểm tra bạn mỗi khi bạn đối mặt với một thử thách quá lớn. Na Uy chính là thử thách đó. Họ không chơi thứ bóng đá hào nhoáng. Nhưng họ rõ ràng. Họ gọn gàng. Họ mạnh mẽ ở từng điểm quan trọng. Và trên hết, họ có một cầu thủ biết thay đổi không chỉ trận đấu mà còn thay đổi cảm xúc của cả sân vận động.

Haaland giống như một lời nhắc. Bạn có thể chạy. Bạn có thể chiến đấu. Bạn có thể tạo áp lực. Nhưng nếu bạn không có cầu thủ biết định đoạt trận đấu, bạn không thể đứng ngang hàng với những đội bóng hàng đầu. Italy đã sống trong ảo giác đó quá lâu. Họ hy vọng vào tinh thần. Họ dựa vào sự nỗ lực. Nhưng họ thiếu cái chất lạnh lùng mà một đội lớn cần.

Haaland toả sáng, nhấn chìm tuyển Italy.

Trận thua này không nói rằng Italy yếu. Nó nói rằng Italy chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để đối mặt với những đối thủ biết tận dụng mọi khoảnh khắc. Chưa sẵn sàng để vượt qua vòng play-off trong tháng 3 bằng sự tự tin. Chưa sẵn sàng để bước vào World Cup mà không sợ hãi.

Gattuso mang trong mình sự nhiệt huyết. Ông thổi vào đội tuyển tinh thần máu lửa mà nhiều người Italy mong nhớ. Nhưng đội tuyển không chỉ sống bằng cảm xúc. Họ cần một bộ khung rõ ràng. Họ cần cấu trúc. Họ cần bản sắc. Và quan trọng hơn, họ cần một cầu thủ biết kéo cả đội đi lên khi mọi thứ bắt đầu gãy đổ.

Những gì xảy ra trước Na Uy giống như một bài kiểm tra. Italy cầm bóng nhiều thời điểm. Họ chạy không ngừng nghỉ. Họ chơi bóng với sự tự trọng cao. Nhưng khi Na Uy bắt đầu tăng tốc, họ lộ ra sự chênh lệch. Không phải về kỹ thuật. Không phải về chiến thuật. Mà về bản lĩnh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Italy phản ứng như thế nào?

San Siro chật kín, sôi động và đầy tự hào. Nhưng sân bóng ấy cũng chứng kiến sự im lặng kéo dài sau từng bàn thua. Đó không phải im lặng của thất vọng đơn thuần. Đó là im lặng của sự thật, rằng Italy chưa trở lại. Rằng con đường họ đi không ngắn như kỳ vọng. Và rằng vòng play-off không chỉ là thử thách cuối. Nó là vách đá mà “Azzurri” có thể rơi xuống thêm lần nữa.

Tuyển Italy đang đánh mất chính mình.

Haaland bước ra sân trong tiếng vỗ tay của khán giả Italy. Một cảnh tượng lạ lùng nhưng dễ hiểu. Khi nhìn thấy đẳng cấp ở ngay trước mắt, bạn không thể phủ nhận. Cái vỗ tay ấy không dành cho Na Uy. Nó dành cho sự thật. Và đôi khi, sự thật khiến một nền bóng đá đau.

Italy sẽ phải đứng dậy. Họ không còn lựa chọn. Nhưng muốn đứng dậy, họ phải dám thừa nhận rằng tinh thần thôi chưa đủ. Họ cần tái xây dựng. Họ cần tự hỏi mình đã đi lệch ở đâu. Họ cần bỏ bớt những ảo tưởng đẹp đẽ nhưng rỗng ruột.

Trận thua này không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là dấu phẩy. Nhưng đó là dấu phẩy sắc như dao, đặt ngay giữa hành trình đầy chông chênh. Tháng 3 sẽ quyết định tất cả. Và chỉ khi Italy chịu nhìn thẳng vào nỗi sợ, họ mới có cơ hội trở lại World Cup sau 12 năm mất mát.

Không phải ai cũng trưởng thành sau một cú ngã. Nhưng nếu không trưởng thành bây giờ, Italy sẽ ngã thêm lần nữa. Như họ đã từng. Và lần tới, sự tha thứ có thể không dễ dàng như màn vỗ tay dành cho Haaland đêm qua.