Haaland khiến thế giới kinh ngạc

Với tư cách là tay săn bàn số một của tuyển Na Uy, Erling Haaland góp công lớn giúp đội nhà giành vé dự World Cup sau 27 năm chờ đợi.

Haaland giúp Na Uy dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 17/11, tuyển Na Uy tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Italy 4-1 tại San Siro, qua đó chính thức giành vé dự World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng I vòng loại khu vực châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ, đội bóng Bắc Âu góp mặt trở lại ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong chiến thắng này, Haaland tỏa sáng rực rỡ khi ghi liền hai bàn thắng chỉ trong 1 phút, nâng tổng số pha lập công tại vòng loại World Cup lên con số 16. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Haaland có 32 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển.

Riêng trong màu áo Na Uy, chân sút này chạm mốc 55 bàn sau 48 trận, trở thành tay săn bàn hay nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

Màn trình diễn bùng nổ của Haaland giúp anh nhận được sự ca ngợi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Một tài khoản trên X viết: “Định nghĩa của gánh đội là đây". CĐV khác bình luận: “Vô địch Premier League, Champions League rồi dự World Cup, Haaland thực sự đẳng cấp". Một người hâm mộ khác khẳng định: “Tiền đạo số một thế giới chính là Haaland".

Nếu giúp Na Uy tiến sâu ở World Cup 2026, cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng của Haaland sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng là mục tiêu mà chân sút này hướng đến sau khi chinh phục nhiều danh hiệu tập thể ở Man City.

