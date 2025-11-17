Khoảnh khắc gây sốt của Szoboszlai

Tiền vệ Dominik Szoboszlai trải qua một đêm đầy cảm xúc khi Hungary lỡ tấm vé dự World Cup 2026 sau trận thua 2-3 trước Ireland vào đêm 16/11.

Trên sân nhà Puskas Arena, Hungary hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để Ireland lội ngược dòng thắng 3-2, qua đó mất tấm vé góp mặt tại vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu diễn ra khi tỷ số đang là 2-1 cho Hungary ở phút 3, tiền vệ đội trưởng Szoboszlai thực hiện động tác ăn mừng chế nhạo đối thủ, bởi anh tin rằng đội nhà đang tiến gần tới tấm vé đi tiếp.

Szoboszlai ăn mừng phấn khích.

Nhưng kịch bản trận đấu lại đảo chiều sau 90 phút thi đấu. Ireland thi đấu kiên cường, liên tục gây sức ép lên khung thành Hungary và tìm được bàn gỡ trong hiệp hai.

Kịch bản điên rồ diễn ra ở phút 90+6, khi Troy Parrott của Ireland tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng hoàn tất cú hat-trick xuất sắc của chân sút này.

Bàn thắng định mệnh của Parrott khiến cả sân Puskas Aréna chết lặng. Khoảnh khắc trái bóng bay vào lưới cũng chính là khoảnh khắc Hungary nhìn tấm vé play-off vuột khỏi tầm tay. Chứng kiến cảnh này, Szoboszlai ngồi thẫn thờ trên mặt cỏ, không giấu nổi sự thất vọng và bàng hoàng.

Gương mặt thất thần của Szoboszlai.

Với 10 điểm, Ireland vượt qua Hungary (8 điểm) để chiếm vị trí nhì bảng, qua đó đoạt suất dự play-off một cách ngoạn mục. Trong khi đó, đội chủ nhà Hungary đánh mất cơ hội theo cách đau đớn nhất, bị loại chỉ vài giây trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trận thua này chắc chắn sẽ còn ám ảnh Hungary và Szoboszlai rất lâu, khi họ đã ở rất gần tấm vé đi tiếp nhưng không thể giữ vững lợi thế đến những phút cuối cùng.

