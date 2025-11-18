Neymar làm rung chuyển bóng đá Brazil

Neymar và cha của anh trở thành chủ sở hữu thương hiệu "Vua bóng đá" Pele.

Neymar nhận thấy cơ hội làm ăn từ thương hiệu Pele.

Theo UOL, NR Sports, công ty thuộc sở hữu của Neymar và cha, ông Neymar Sr, mua lại toàn bộ thương hiệu Pele và dự kiến công bố chính thức vào ngày 19, đúng dịp kỷ niệm bàn thắng thứ 1.000 của huyền thoại bóng đá người Brazil.

Thương vụ này trị giá khoảng 18 triệu USD . Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi vì thương hiệu Pele gần như bị “đóng băng” sau khi ông qua đời cuối năm 2022. Công ty Sport 10 (Mỹ), đơn vị từng nắm bản quyền, chủ yếu dựa vào việc Pele trực tiếp tham gia sự kiện, khiến giá trị thương hiệu không được khai thác hiệu quả.

Đáng chú ý, chiến lược thương hiệu của NR Sports dành cho Neymar Jr từ khi anh trở lại Santos có sự liên hệ chặt chẽ với hình ảnh của Pele. Neymar nhiều lần được gọi là “Hoàng tử”, đối trọng với danh xưng “Vua bóng đá” của tiền bối.

NR Sports cũng tái thiết toàn bộ khu vực VIP mà Pele từng sử dụng tại sân Vila Belmiro: thay ghế, xây phòng tắm mới, ốp kính và lắp điều hòa, tất cả chi phí do công ty của Neymar chi trả.

Thương hiệu Pele mà NR Sports mua lại bao gồm quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi, giấy phép sản phẩm, tài liệu lưu trữ lịch sử và các tài sản liên quan. Toàn bộ kế hoạch khai thác và định hướng mới sẽ được NR Sports công bố sau khi thương vụ được thông báo chính thức.