Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Môn thể thao có luật khá tối giản.

Đây là môn thể thao được mô tả "tàn bạo đến mức khiến người xem phải tua lại liên tục".

Luật chơi của Runnation tối giản đến mức khó tin. Chỉ hai vận động viên chạy thẳng về phía nhau với tốc độ tối đa. Không né tránh. Không giảm tốc. Không chiến thuật quanh co. Chỉ có một cú va chạm trực diện và người mạnh hơn, giữ được thăng bằng tốt hơn sẽ là người chiến thắng.

Chính sự nguyên thủy và tính đối đầu tuyệt đối ấy khiến Runnation lập tức tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Không ít người so sánh nó với rugby, nhưng là phiên bản rugby “không có động tác né tránh”, nơi mọi thứ được đẩy lên mức độ bạo lực cao hơn hẳn. Một bình luận hài hước viết: "Rugby đủ điên rồi, nhưng Runnation giống như có ai đó quyết định bỏ luôn phần chiến thuật và giữ lại mỗi cú va chạm".

Trong các video đang gây sốt, những vận động viên lao vào nhau với lực mạnh đến mức âm thanh va chạm vang lên rõ ràng, tạo cảm giác rợn người nhưng không thể rời mắt. Nhiều người xem thừa nhận xem đi xem lại vì không thể tin thứ này thật sự tồn tại.

Sự xuất hiện của Runnation mở ra cuộc tranh luận về mức độ an toàn, khi các chuyên gia thể thao lo ngại nguy cơ chấn thương cao, đặc biệt chấn thương đầu và cột sống. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại cho rằng bất kỳ môn thể thao đối kháng nào cũng có rủi ro, và Runnation chỉ trung thực hơn trong việc thể hiện sức mạnh thuần túy.

Dù gây tranh cãi, Runnation tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội. Trong khi chờ xem liệu môn thể thao điên rồ này có được tổ chức chuyên nghiệp hay không, rõ ràng nó thành công trong việc chinh phục sự tò mò của công chúng.