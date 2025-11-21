Ramos giờ ra sao

Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

Ramos chưa muốn giải nghệ. Ảnh: Reuters.

ESPN cho biết Monterrey đang tiến hành đàm phán để kéo dài hợp đồng với Ramos, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Ngôi sao người Tây Ban Nha gia nhập đội bóng Mexico vào tháng 2 và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, ghi 2 bàn sau 15 trận tại Liga MX.

Chia sẻ về tương lai của Ramos, Chủ tịch Jose Antonio Noriega xác nhận: “Chúng tôi đang trao đổi. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết vì điều quan trọng nhất lúc này là sự chuẩn bị cho trận đấu khó khăn với América".

Bản thân Ramos cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu cho Monterrey. Tháng trước, anh chia sẻ: “Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào tháng 12, nhưng tôi hy vọng mình có thể ở lại. Tôi và gia đình cảm thấy rất hạnh phúc tại đây. Mexico là đất nước đã dành cho tôi sự chào đón tuyệt vời, và Rayados là một dự án đầy tiềm năng".

Nếu ký gia hạn, Ramos nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi bước sang tuổi 40 vào ngày 30/3/2026, cột mốc chứng tỏ sự bền bỉ của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

Ramos sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ khi còn chơi bóng tại châu Âu, gồm 4 Champions League, 5 La Liga và hàng loạt chiếc cúp khác. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, anh từng vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, 2012.

Trước khi cập bến Monterrey, Ramos thi đấu cho PSG nhưng không gắn bó quá lâu.

