  Thứ sáu, 21/11/2025 16:29 (GMT+7)
Dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức lan tỏa lớn nhất Việt Nam, UpRace 2025, sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 21/12 với thông điệp “Every Step Matters”.

Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa. Ban tổ chức muốn nhắc mọi người rằng nhiều hy vọng lớn lao bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một bước chân, một nhịp thở hay một quyết định chạy vì người khác.

Tại họp báo, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, chia sẻ đây là năm nhiều biến động. Nhưng những người mà UpRace hướng đến còn chịu khó khăn lớn hơn. Ông tin rằng mỗi người vẫn có thể chọn cách giúp đỡ. Chỉ một km chạy cũng có thể mang lại hy vọng cho ai đó. Ông nhấn mạnh mô hình minh bạch của UpRace, khi mọi thành tích đều được quy đổi chính xác thành hỗ trợ và chuyển đến đúng nơi cần thiết. Chính điều đó giúp dự án nhận được sự đồng hành của hàng trăm nghìn người trong nhiều năm qua.

UpRace 2025 không đặt mục tiêu số km như thường lệ. Dự án kỳ vọng thu hút nhiều người tham gia hơn, chú trọng vào trải nghiệm và những câu chuyện nhân văn. Trong 24 ngày, các đội chạy từ doanh nghiệp, trường học và cộng đồng sẽ ghi nhận thành tích trên ứng dụng UpRace. Mỗi kilomet tương đương 1.000 đồng do nhà tài trợ đóng góp. Nguồn quỹ sẽ hỗ trợ trẻ sinh non, người khuyết tật cần xe lăn để mưu sinh và những học sinh vùng cao có nguy cơ bỏ học.

Năm nay, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) và VNG tiếp tục là nhà tài trợ chiến lược. Nguồn quỹ huy động được sẽ đồng hành cùng ba tổ chức xã hội uy tín: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Sơ sinh Việt Nam.

UpRace trở lại với tinh thần quen thuộc: mỗi bước chạy đều có thể thay đổi một cuộc đời.

