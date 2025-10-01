McLaughlin-Levrone chạm tầm Usain Bolt ở cự ly 400 mét

Ở tuổi 26, Sydney McLaughlin-Levrone viết lại gần như toàn bộ lịch sử đường chạy 400 m rào và nay còn đặt dấu ấn khó tin ở cự ly 400 m chạy thẳng vốn không phải sở trường.

McLaughlin-Levrone không có đối thủ ở cự ly 400m.

Tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025, vận động viên người Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng tốc độ với màn trình diễn khiến giới điền kinh toàn cầu phải sững sờ.

Thâu tóm vương miện dù đường chạy có rào hay không

Trong cuộc so kè nghẹt thở với Marileidy Paulino ở chung kết 400 m, McLaughlin-Levrone chứng minh bản lĩnh vững vàng. Cách đây hai năm, chính Paulino là người từng đánh bại McLaughlin-Levrone ở giải Diamond League (Paris). Nguyên nhân là McLaughlin-Levrone chủ quan khi bứt tốc quá mạo hiểm và bị đuối ở chặng cuối.

Nhưng lần này, McLaughlin-Levrone đã giữ vững nhịp chạy ở 100 m cuối cùng, không cho đối thủ cơ hội vượt lên. Paulino xuất sắc hoàn thành với 47,98 giây – thành tích nhanh thứ ba lịch sử. Song tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về McLaughlin-Levrone với 47,78 giây, kỷ lục nhanh nhất trong 40 năm qua, chỉ thua duy nhất thành tích gây nhiều tranh cãi về doping của Marita Koch.

Đáng nói, 400 m chạy thẳng vốn không phải nội dung sở trường của cô gái đến từ New Jersey. Sân khấu chính của McLaughlin-Levrone vẫn là 400 m rào, nơi cô thống trị tuyệt đối. Điều này không khác gì một vận động viên marathon giành luôn huy chương vàng môn đi bộ. Dù cả hai nội dung đều có nét tương đồng nhưng đòi hỏi kỹ thuật khác nhau dẫn đến thành tích đỉnh cao khác nhau.

McLaughlin-Levrone là huyền thoại trên đường chạy rào.

Trong 10 thông số nhanh nhất lịch sử nội dung 400 m rào, McLaughlin-Levrone nắm giữ tới 6, bao gồm cả ba vị trí dẫn đầu. Từ lần đầu phá kỷ lục thế giới với 51,90 giây năm 2021, cô liên tục hạ sâu thành tích, với tham vọng được HLV Bobby Kersee công khai là phá mốc 50 giây. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là bước ngoặt vĩnh viễn của điền kinh thế giới.

Không chỉ dừng ở đó, màn chạy 400 m vừa qua mở ra một viễn cảnh khác. Đó là cú đúp huy chương vàng tại Olympic Los Angeles 2028, nếu lịch thi đấu được điều chỉnh để các cự ly không chồng chéo. Bản thân McLaughlin-Levrone cũng không phủ nhận tham vọng này, dù cô còn đùa rằng sẽ để ngỏ cả khả năng thử sức 800 m. Đây là lời gợi mở mà Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới Sebastian Coe đưa ra sau khi chứng kiến phần trình diễn siêu hạng của cô.

Di sản đáng kinh ngạc

Dù mới 26 tuổi, McLaughlin-Levrone tạo dựng một di sản đáng kinh ngạc. Nếu không có sự hiện diện của Sydney McLaughlin-Levrone, Femke Bol đã là người thống trị tuyệt đối, nắm giữ trọn bộ 3 kỷ lục vĩ đại nhất trong lịch sử cự ly 400 m rào. Thế nhưng tài năng xuất chúng của VĐV người Mỹ khiến Bol chỉ còn biết chấp nhận vai trò "bị lu mờ bởi một thế hệ khác thường". Và giờ đây, McLaughlin-Levrone còn chứng minh cô hoàn toàn có thể song hành cả ở nội dung 400 m chạy thẳng – lĩnh vực từng thuộc về những tượng đài điền kinh.

Tầm vóc của cô thậm chí được so sánh với Usain Bolt, người từng thống trị cả đường chạy 100 m và 200 m. Sự sáng tạo trong cách tiếp cận đường chạy cũng cho thấy tính cách khác biệt của McLaughlin-Levrone. Thay vì 15 bước truyền thống giữa các rào, cô chỉ cần 14, tạo ra lợi thế vượt trội về nhịp độ và tốc độ.

McLaughlin-Levrone luôn cho đối thủ hít khói.

So sánh McLaughlin-Levrone với những vĩ nhân điền kinh như Jackie Joyner-Kersee ở nội dung 7 môn phối hợp, Allyson Felix ở đường chạy ngắn, hay Shelly-Ann Fraser-Pryce ở 100 m… có thể khập khiễng vì mỗi người một kỷ nguyên, một dấu ấn. Nhưng không ai phủ nhận McLaughlin-Levrone đã bước vào hàng ngũ những gương mặt bất tử của điền kinh. Chính Salwa Eid Naser – người hiếm hoi từng thắng cô – phải thừa nhận: "Tôi nghĩ kỷ lục thế giới 400 m chạt thẳng của nữ sắp bị phá. Sau hôm nay, tôi tin điều đó hoàn toàn khả thi".

Đó chính là sức mạnh của McLaughlin-Levrone. Cô không chỉ chinh phục lịch sử, mà còn khiến các đối thủ phải nhìn lại giới hạn bản thân. McLaughlin-Levrone thắng thôi chưa đủ, còn mở ra niềm tin mới về khả năng bứt phá.

Tương lai của McLaughlin-Levrone, với nền tảng thể lực, kỹ thuật và khát vọng mãnh liệt, dường như chưa có giới hạn. Nếu cô thực hiện được cú đúp vàng ở Los Angeles 2028, đó sẽ không chỉ là cột mốc riêng, mà còn là khoảnh khắc tái định nghĩa giới hạn con người trong điền kinh. Và dù ngày đó còn chưa tới, McLaughlin-Levrone đủ để được nhắc đến như một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời.