Hai bức ảnh làm thay đổi làng marathon thế giới

Hai nữ vận động viên Kathrine Switzer và Sophie Power, dù chưa từng gặp nhau trước đây, chia sẻ một mối liên kết đặc biệt thông qua hai bức ảnh làm thay đổi cuộc đời họ lẫn môn thể thao chạy bộ.

Kathrine Switzer (trái) và Sophie Power làm thay đổi môn chạy bộ thế giới.

Sinh ra ở hai quốc gia khác nhau, cách nhau 35 năm, nhưng những khoảnh khắc được ghi lại trong hai bức ảnh của Kathrine và Sophie không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mỗi người, mà còn góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong môn marathon.

Kathrine và bức ảnh từ Boston Marathon

Năm 1967, Kathrine Switzer, cô gái 20 tuổi đến từ Mỹ, trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu khi tham gia Boston Marathon – giải marathon lâu đời nhất thế giới.

Đăng ký dưới tên viết tắt K. V. Switzer để che giấu giới tính, Kathrine bị giám đốc giải đấu phát hiện và tấn công ngay trên đường chạy khi ông nhận ra một phụ nữ đang tham gia cuộc đua của mình.

Kathrine kể lại: "Đó là cuộc tấn công đầy hung hăng. Ông ấy hét lên ‘Cút khỏi cuộc đua của tôi’ cho đến khi bạn trai tôi đẩy lão ra. Vào thời điểm đó, mọi người đều tin rằng phụ nữ quá yếu đuối và mong manh để chạy cự ly dài. Nhưng tôi đã xem luật và không có điều nào cấm phụ nữ tham gia".

Bất chấp sự cố, Kathrine hoàn thành cuộc đua với thời gian 4 giờ 20 phút. Năm năm sau, vào năm 1972, Boston Marathon chính thức cho phép phụ nữ tham gia.

Ở giải đấu đó, Kathrine về đích thứ ba và nhận cúp từ chính người đàn ông từng giật số báo danh khỏi lưng cô. Nhìn lại, cô tự hào: "Tôi nhìn vào khuôn mặt của mình năm 20 tuổi và thực sự tự hào vì đã dám đứng lên, quyết tâm hoàn thành cuộc đua để chứng minh phụ nữ xứng đáng tham gia chạy bộ".

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Kathrine bị tấn công, cùng với số báo danh 261 của cô, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho phong trào chạy bộ của nữ giới trên toàn cầu.

Sophie Power và bức ảnh gây bão

Cũng như Kathrine, Sophie Power, một vận động viên người Anh, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông qua một bức ảnh mang tính biểu tượng.

Năm 2018, tại giải Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) – cuộc đua siêu marathon danh giá – Sophie được chụp lại khi đang cho con trai 3 tháng tuổi bú sữa mẹ giữa chặng đua.

Sophie cho con trai bú sữa mẹ giữa chặng đua.

Bức ảnh này lan truyền rộng rãi và làm dấy lên cuộc thảo luận về những rào cản phụ nữ phải đối mặt trong thể thao. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014, khi Sophie đủ điều kiện tham gia UTMB nhưng bị mất suất vì đang mang thai đứa con đầu lòng.

Cô chia sẻ: "Họ không cho tôi hoãn suất đăng ký vì cho rằng việc mang thai là lựa chọn của tôi. Nếu tôi bị chấn thương, tôi đã được phép hoãn đăng ký".

Khi đủ điều kiện đăng ký lần nữa vào năm 2018, Sophie vừa sinh con thứ hai được ba tháng. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, cô quyết định tham gia dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.

Sophie nhớ lại khoảnh khắc bức ảnh được chụp: “Một nhiếp ảnh gia đến hỏi chồng tôi liệu có thể chụp ảnh không. Tôi nghĩ rằng nếu ban tổ chức thấy bức ảnh này, họ sẽ nhận ra tôi đáng lẽ được tham gia cuộc đua mơ ước của mình khi còn khỏe mạnh, chứ không phải ba tháng sau sinh khi cơ thể chưa sẵn sàng”.

Hiện nay, Sophie là một vận động viên ultra-marathon của đội tuyển Anh và vào năm 2024, cô lập kỷ lục thế giới khi chạy 558 km qua Ireland trong ba ngày rưỡi.

Sophie (trái) và Kathrine là hai người phụ nữ truyền cảm hứng cho môn chạy bộ.

Bức ảnh gây bão đã nâng tầm hình ảnh của cô, giúp cô thành lập SheRACES, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cải thiện trải nghiệm thi đấu dành cho phụ nữ.

Những nỗ lực của Kathrine và Sophie góp phần thúc đẩy phụ nữ tham gia chạy bộ. Theo Sport England, vào tháng 11/2024, số người tham gia chạy bộ tại Anh tăng thêm khoảng 300.000 trong 12 tháng, trong đó phụ nữ chiếm hơn 80% con số này.

Sophie chia sẻ khi gặp Kathrine lần đầu: “Thật tuyệt vời khi được gặp Kathrine, người là nguồn cảm hứng của tôi. Những gì cô ấy đã làm với bức ảnh của mình và sự thay đổi lớn mà cô ấy đã đấu tranh thật đáng để tôi học hỏi”.

Hai bức ảnh, hai câu chuyện, hai thời đại – nhưng Kathrine Switzer và Sophie Power cùng nhau viết nên lịch sử cho chạy bộ nữ. Từ cuộc chiến chống lại định kiến giới tại Boston Marathon năm 1967 đến hình ảnh một người mẹ vừa sinh con chinh phục siêu marathon năm 2018, cả hai biến những khoảnh khắc khó khăn thành động lực để truyền cảm hứng và thúc đẩy bình đẳng giới trong chạy bộ.