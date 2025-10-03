Cụ bà 96 tuổi lập kỷ lục chạy bộ

Một cụ bà 96 tuổi tên Irene Edge ghi dấu ấn lịch sử tại sự kiện Worcester Pitchcroft, khi hoàn thành chặng đường 5 km với thời gian nhanh nhất trong nhóm tuổi của mình.

Bà Irene Edge (trái) năm nay đã 96 tuổi.

Hồi cuối tháng 9, bà Edge hoàn thành cuộc đua với độ dài 5 km trong 1 giờ 20 phút, thành tích được ban tổ chức đánh giá đạt kỷ lục thế giới đối với độ tuổi của bà, dựa trên hệ thống xếp hạng của World Masters Athletics.

Bà Edge, hiện sống gần Thị trấn Halesowen (Miền Tây nước Anh), được hai con gái, Jacqui Burt và Angela Podmore, khuyến khích tham gia sự kiện này.

Sau khi hoàn thành chặng đường, bà hào hứng chia sẻ: “Tôi yêu thích từng phút giây chạy trên đường. Tôi muốn tham gia thêm nữa và đang lên kế hoạch cho một chặng đua khác ở Evesham”.

Bà cho biết thêm: “Tôi không biết phải mong đợi điều gì vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia, nhưng mọi thứ thật tuyệt vời. Mọi người rất thân thiện và không khí rất dễ chịu”.

Bà Edge cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về thời gian hoàn thành: “Tôi không nghĩ rằng mình có thể chạy bộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ 1 giờ 20 phút”.

Đây là một kết quả đáng kinh ngạc, thể hiện sức mạnh và ý chí phi thường của cụ bà 96 tuổi. Điều đặc biệt ở bà Edge là lối sống lành mạnh giúp bà duy trì thể lực ở tuổi gần trăm.

Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ lái xe hơi, nên tôi đi bộ rất nhiều, kể cả khi đi mua sắm. Tôi chăm sóc bản thân bằng cách ăn uống điều độ: một bữa sáng đầy đủ, bữa trưa nhẹ và bữa tối là món nấu chín hoặc salad. Tôi không hút thuốc và không uống rượu".

BBC đánh giá thành tích của bà Irene Edge không chỉ là một kỷ lục mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho cộng đồng. Ở tuổi 96, bà đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho việc theo đuổi sức khỏe và niềm vui.

Với tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh, bà Edge không chỉ phá kỷ lục mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh về ý nghĩa của việc sống tích cực.