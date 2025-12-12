MU hưởng lợi từ FIFA

Bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập Carrington khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

Diallo, Mbeumo và Mazraoui chưa hội quân cùng đội tuyển.

HLV Ruben Amorim hy vọng giữ được cả ba thêm một trận nữa, trước khi họ phải trở về phục vụ tuyển quốc gia cho giải CAN 2025 khởi tranh ngày 21/12. Thời gian qua, MU liên tục đàm phán với các Liên đoàn Morocco, Cameroon và Bờ Biển Ngà nhằm kéo dài thời gian tập trung của nhóm cầu thủ này.

Quyết định mới từ FIFA tuần trước cho phép các CLB giữ quân lâu hơn, giúp MU tránh cảnh mất 3 trụ cột tấn công đúng lúc lịch đấu dày đặc. Tuy chưa có xác nhận chính thức, khả năng Amad, Mazraoui và đặc biệt chân sút số một Mbeumo góp mặt trong trận đấu ngày 16/12 là rất cao, bởi nếu không, họ đã sớm rời đội để hội quân.

Nếu các tuyển thủ châu Phi tiến sâu tại CAN, MU chắc chắn thiếu họ ở các trận gặp Aston Villa (21/12), Newcastle (26/12) và Wolves (30/12). Trong quá khứ, "Quỷ đỏ" từng đạt thỏa thuận trì hoãn việc Andre Onana hội quân trước khi CAN 2023 khởi tranh.

Ở chiều ngược lại, tình hình lực lượng còn khiến HLV Amorim đau đầu. Matthijs de Ligt, Benjamin Sesko và Harry Maguire tiếp tục vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Sesko có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa thể trở lại tập cùng toàn đội.

Một số tài năng trẻ được đôn lên tập cùng đội một, trong đó có Jack Fletcher và Shea Lacey, nhưng chưa có phút nào ở Premier League mùa này. Trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven tiếp tục được thử lửa sau hai trận đá chính gần đây.

Bournemouth hành quân tới Old Trafford với chuỗi 5 trận không thắng và tụt xuống thứ 13, trong khi chiến thắng đậm 4-1 trước Wolves tại Molineux đưa MU leo lên vị trí thứ 6.