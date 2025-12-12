Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU hưởng lợi từ FIFA

  • Thứ sáu, 12/12/2025 07:17 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập Carrington khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

Diallo, Mbeumo và Mazraoui chưa hội quân cùng đội tuyển.

HLV Ruben Amorim hy vọng giữ được cả ba thêm một trận nữa, trước khi họ phải trở về phục vụ tuyển quốc gia cho giải CAN 2025 khởi tranh ngày 21/12. Thời gian qua, MU liên tục đàm phán với các Liên đoàn Morocco, Cameroon và Bờ Biển Ngà nhằm kéo dài thời gian tập trung của nhóm cầu thủ này.

Quyết định mới từ FIFA tuần trước cho phép các CLB giữ quân lâu hơn, giúp MU tránh cảnh mất 3 trụ cột tấn công đúng lúc lịch đấu dày đặc. Tuy chưa có xác nhận chính thức, khả năng Amad, Mazraoui và đặc biệt chân sút số một Mbeumo góp mặt trong trận đấu ngày 16/12 là rất cao, bởi nếu không, họ đã sớm rời đội để hội quân.

Nếu các tuyển thủ châu Phi tiến sâu tại CAN, MU chắc chắn thiếu họ ở các trận gặp Aston Villa (21/12), Newcastle (26/12) và Wolves (30/12). Trong quá khứ, "Quỷ đỏ" từng đạt thỏa thuận trì hoãn việc Andre Onana hội quân trước khi CAN 2023 khởi tranh.

Ở chiều ngược lại, tình hình lực lượng còn khiến HLV Amorim đau đầu. Matthijs de Ligt, Benjamin Sesko và Harry Maguire tiếp tục vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Sesko có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa thể trở lại tập cùng toàn đội.

Một số tài năng trẻ được đôn lên tập cùng đội một, trong đó có Jack Fletcher và Shea Lacey, nhưng chưa có phút nào ở Premier League mùa này. Trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven tiếp tục được thử lửa sau hai trận đá chính gần đây.

Bournemouth hành quân tới Old Trafford với chuỗi 5 trận không thắng và tụt xuống thứ 13, trong khi chiến thắng đậm 4-1 trước Wolves tại Molineux đưa MU leo lên vị trí thứ 6.

Onana bị biến thành trò hề

Andre Onana trở thành tâm điểm của câu chuyện kỳ lạ ở bóng đá Cameroon, khi thủ môn MU được triệu tập lên tuyển dự AFCON 2025 bởi chính HLV bị sa thải tuần trước.

25:1513 hôm qua

Ý tưởng MU mua Salah

MU được khuyên công khai gửi đề nghị hỏi mua Momahed Salah giữa lúc cầu thủ người Ai Cập mâu thuẫn với HLV Arne Slot.

37:2213 hôm qua

MU gây sốc với Ramos

Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

06:45 10/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU FIFA MU

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

