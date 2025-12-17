Cái phất cờ oan nghiệt với tuyển nữ Việt Nam

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khép lại trong nước mắt của tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines trong trận chung kết môn bóng đá tại SEA Games 33.

Một lá cờ việt vị được phất lên quá sớm đã thay đổi cục diện, đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bi kịch. Bóng đá, ở đỉnh cao cảm xúc, đôi khi lại tàn nhẫn đến lạnh lùng.

Khi sai lầm trọng tài trở thành bước ngoặt định mệnh

Tối 17/12, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 với tâm thế của nhà vô địch khu vực suốt nhiều năm. Họ nhập cuộc chủ động, tự tin và không giấu giếm tham vọng sớm định đoạt trận đấu. Đội hình dâng cao, pressing liên tục, các miếng đánh biên được triển khai nhịp nhàng. Trong hơn 20 phút đầu, sân chơi gần như chỉ có một màu áo đỏ.

Thanh Nhã hoạt động năng nổ bên cánh trái. Vạn Sự, Bích Thuỳ liên tục xuất hiện trong vòng cấm. Những cơ hội đầu tiên đến sớm, dù chưa đủ sắc để chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy vậy, cách tuyển nữ Việt Nam kiểm soát thế trận cho thấy họ là đội bóng tốt hơn.

Rồi phút 29, khoảnh khắc mà sau này có lẽ sẽ còn được nhắc đến rất lâu. Từ một quả treo bóng, Bích Thùy bật cao đánh đầu dũng mãnh. Lưới Philippines rung lên. Cả băng ghế dự bị Việt Nam bật dậy. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì lá cờ của trợ lý trọng tài phất lên.

Quyết định việt vị khiến cả sân chết lặng. Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng trên hàng phòng ngự Philippines, không chỉ một mà đến hai cầu thủ. Đó là một bàn thắng hợp lệ. Nhưng bóng đá không có nút “undo” (làm lại). Trọng tài chính không thay đổi quyết định. Việt Nam mất bàn thắng. Mất lợi thế. Và có thể, mất cả chiếc HCV.

Số phận quá nghiệt ngã với tuyển nữ Việt Nam.

Sau tình huống gây tranh cãi, thế trận bắt đầu đổi chiều về mặt cảm xúc. Các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi quyết tâm, nhưng sự ức chế là điều không thể giấu. HLV Mai Đức Chung phản ứng mạnh khi Vạn Sự bị đối phương chơi xấu mà không có thẻ phạt. Những quyết định tiếp theo của tổ trọng tài càng khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Philippines, ngược lại, không hề nao núng. Họ trung thành với đấu pháp phòng ngự số đông, kỷ luật và thực dụng. Các cầu thủ áo trắng lùi sâu, bọc lót tốt, tận dụng thể hình và thể lực để chống đỡ từng đợt tấn công. Không hoa mỹ, không kiểm soát bóng nhiều, nhưng đủ chặt chẽ để tồn tại.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, dù Việt Nam chơi hay hơn và đáng lẽ đã có bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi. Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ép sân. Philippines kiên nhẫn phòng ngự, chờ đợi thời cơ hiếm hoi từ các tình huống phản công hoặc bóng bổng.

90 phút trôi qua mà không có bàn thắng. Hiệp phụ đến như một sự kéo dài của nỗi tiếc nuối. Việt Nam dốc sức, nhưng thể lực bào mòn dần. Philippines đạt được điều họ muốn: đưa trận chung kết vào loạt luân lưu, nơi mọi lợi thế về thế trận trước đó gần như bị xóa bỏ.

Trên chấm 11 m, bóng đá phơi bày sự nghiệt ngã đến tàn nhẫn. Trần Thị Thu sút hỏng ở lượt thứ 6. Philippines giành chiến thắng 6-5. Lịch sử gọi tên họ. Còn Việt Nam gục xuống, trong nước mắt và sự tiếc nuối khôn nguôi.

Sự nghiệt ngã của bóng đá và lời nhắc nhở cay đắng

Bóng đá là vậy. Đôi khi chỉ một quyết định sai lầm cũng đủ bẻ cong số phận của cả trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam có quyền tiếc nuối, thậm chí đau đớn, vì một bàn thắng hợp lệ đã bị tước đi. Nếu bàn thắng ấy được công nhận, câu chuyện có lẽ đã rất khác.

Philippines xứng đáng giành HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 33.

Nhưng cũng cần công bằng với Philippines. Họ không vô địch nhờ may mắn đơn thuần. Đấu pháp phòng ngự chặt chẽ, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh trên chấm luân lưu là những gì đội bóng này thể hiện. Họ biết mình yếu hơn về thế trận, và họ chấp nhận chơi theo cách khó chịu nhất để tồn tại. Đó là bóng đá thực dụng, nhưng hiệu quả.

Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại này là một cú đau, nhưng không xóa nhòa cả chặng đường dài đầy vinh quang. Bốn kỳ SEA Games liên tiếp vô địch không phải ngẫu nhiên. Thế hệ của HLV Mai Đức Chung đặt nền móng vững chắc cho bóng đá nữ Việt Nam. Và chính những thất bại nghiệt ngã như thế này sẽ là bài học đắt giá cho chặng đường phía trước.

Chung kết SEA Games 33 khép lại không chỉ bằng một tấm huy chương. Nó để lại câu hỏi về chất lượng trọng tài, về ranh giới mong manh giữa vinh quang và cay đắng, và về sự tàn nhẫn cố hữu của bóng đá. Một môn thể thao có thể khiến bạn bay cao, nhưng cũng có thể quật ngã bạn chỉ bằng một lá cờ.