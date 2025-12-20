Cầu thủ Ecuador bị bắn chết

Mario Pineida, cầu thủ của CLB nổi tiếng Nam Mỹ Barcelona SC, bị sát hại hôm 19/12 tại Guayaquil (Ecuador).

Mario Pineida bị sát hại dã man.

Theo Ole, hậu vệ người Ecuador trúng nhiều phát đạn bên ngoài một tiệm thịt ở khu dân cư Samanes 4. Một phụ nữ cũng thiệt mạng và một người khác bị thương. Hai tay súng bịt mặt tiếp cận hậu vệ này, cho dù đã giơ tay đầu hàng, chúng vẫn xả đạn liên tiếp vào người anh và một phụ nữ đi cùng.

Đáng chú ý, người phụ nữ thiệt mạng tên Guisella Fernández, là cổ đông của Élite Sport (đã giải thể), công ty nổi tiếng về việc đại diện và môi giới cầu thủ tại Ecuador. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc thanh trừng nội bộ trong giới bóng đá tại quốc gia này.

Việc Pineida bị sát hại làm rúng động bóng đá Ecuador. Pineida nằm trong số những hậu vệ hàng đầu Ecuador và là biểu tượng của Barcelona SC. Sự nghiệp của anh gắn liền với bóng đá Ecuador, với gần 400 trận đấu ở giải vô địch quốc gia.

Ở ĐTQG, Pineida khoác áo đội tuyển Ecuador từ các cấp độ trẻ (U15) đến đội tuyển quốc gia. Anh có 9 lần khoác áo đội tuyển từ năm 2014 đến 2021, tham gia vòng loại World Cup 2018 và 2022, cũng như Copa América 2015, 2017 và 2021. Việc Pineida qua đời ở tuổi 33 để lại nỗi tiếc thương lớn cho cộng đồng bóng đá Ecuador và quốc tế.