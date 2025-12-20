Tấm HCV cuối cùng của Việt Nam ở SEA Games 33

Trưa 20/12, tuyển bơi Việt Nam đón tin vui lớn khi giành HCV ở nội dung tiếp sức bơi đường dài trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

Cá nhân Mỹ Tiên lần đầu tiên trong sự nghiệp giành HCV ở SEA Games. Ảnh: Quý Lượng.

Bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi thể hiện phong độ thuyết phục ở nội dung tiếp sức 4x1.500 m. Các kình ngư Việt Nam cho thấy ưu thế rõ rệt ngay từ những lượt bơi đầu tiên. Nguyễn Huy Hoàng được xếp bơi mở màn và nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ, tạo đà vững chắc cho chiến thắng chung cuộc.

Sau đó, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi lần lượt xuống nước, duy trì nhịp độ ổn định, kiểm soát tốt cự ly và bảo toàn lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Sự phối hợp nhịp nhàng cùng bản lĩnh thi đấu được thể hiện rõ ràng ở từng lượt bơi, giúp đội tuyển hoàn thành phần thi với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây, qua đó giành vị trí dẫn đầu.

Về nhì là đội tuyển Singapore với thành tích 1 giờ 12 phút 53 giây, trong khi chủ nhà Thái Lan xếp thứ ba. Nội dung tiếp sức đường dài năm nay có sự góp mặt của bốn đội tuyển, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở ngày thi đấu khép lại môn bơi.

Trước đó một ngày, bơi Việt Nam cũng ghi dấu ấn ở các nội dung cá nhân khi Mai Trần Tuấn Anh giành HCB cự ly 10 km, còn Võ Thị Mỹ Tiên mang về HCĐ. Tấm HCV tiếp sức vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự ổn định và chiều sâu lực lượng của bơi Việt Nam ở các cự ly dài.

Sau chiến thắng này, đoàn Thể thao Việt Nam không còn cơ hội gia tăng số HCV khi thua ở chung kết ở cả 2 nội dung regu nam và nữ trong chiều 20/12.

Khép lại SEA Games 33, Việt Nam chạm mốc 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ 3 toàn đoàn.