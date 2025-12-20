Vì sao chiến thắng của U22 Việt Nam khiến cả khu vực hả dạ

Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút ở chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam, mà còn tạo nên một hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Đó là lần hiếm hoi một đội vô địch SEA Games nhận được sự đồng thuận, chúc mừng và thiện cảm rộng khắp từ người hâm mộ nhiều quốc gia, kể cả những đối thủ truyền kiếp. U22 Việt Nam không chỉ thắng trên sân Rajamangala, mà còn thắng theo một kịch bản đủ kịch tính, đủ công bằng và đủ “đã” để khiến phần còn lại của khu vực cảm thấy hả dạ.

Nhà vô địch thượng võ

Với người hâm mộ Việt Nam, niềm vui đến từ nhiều tầng cảm xúc chồng lên nhau. Đội nhà không chỉ đánh bại Thái Lan ngay trên sân của đối thủ lớn nhất khu vực, mà còn làm điều đó theo cách không thể kịch tính hơn: bị dẫn 0-2, gỡ hòa trong hiệp hai rồi thắng ngược ở hiệp phụ. Một kịch bản Hollywood đúng nghĩa, nơi đội bóng kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và chơi bóng tốt hơn trong thời khắc quyết định đã bước lên đỉnh.

Nhưng điều khiến chiến thắng này vượt ra ngoài biên giới Việt Nam chính là cách U22 Việt Nam đi đến trận chung kết. Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, không khó để bắt gặp những lời chúc mừng từ CĐV Indonesia, Malaysia, Philippines hay thậm chí cả những khán giả trung lập. Ở một giải đấu vốn luôn bị bao phủ bởi nghi ngờ về trọng tài, thiên vị chủ nhà hay những toan tính “bắt tay”, việc một đội vô địch mà được lòng số đông như vậy là điều rất hiếm.

Với CĐV Indonesia, sự thiện cảm dành cho U22 Việt Nam được hình thành ngay từ vòng bảng. Đã có thời điểm dư luận Indonesia lo ngại Việt Nam sẽ chọn phương án an toàn, hòa Malaysia để cùng dắt tay nhau đi tiếp, qua đó loại Indonesia khỏi cuộc chơi. Đây là thứ quá quen thuộc trong các giải bóng đá khi toan tính được đặt lên trên tinh thần fair-play.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik làm điều ngược lại. Việt Nam chơi hết khả năng, đánh bại Malaysia một cách sòng phẳng, mở ra cánh cửa để Indonesia có quyền tự quyết ở lượt cuối. Chính sự minh bạch ấy khiến CĐV xứ Vạn đảo nhìn Việt Nam bằng con mắt khác: một đối thủ mạnh, nhưng công bằng.

Niềm tự hào mang tên Việt Nam.

Khi cả khu vực tìm thấy sự đồng cảm

Niềm “hả dạ” của CĐV Malaysia lại đến từ một nguyên nhân khác. Trước đó, Malaysia bị Thái Lan loại ở bán kết trong trận đấu gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ Malaysia khi trận đấu mới trôi qua 15 phút. Cảm giác bị xử ép, cộng với sự bất lực trước lợi thế chủ nhà của Thái Lan, khiến CĐV Malaysia mang theo sự ấm ức kéo dài đến trận chung kết. Việc Thái Lan thất bại ngay trên sân nhà trước Việt Nam trở thành một liều thuốc tinh thần, giúp họ phần nào được an ủi, dù đội nhà không góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

CĐV Philippines cũng gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam trong một bối cảnh rất đặc biệt. Chỉ một ngày trước trận chung kết bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines ở chung kết trong một trận đấu bị phủ bóng bởi sai sót trọng tài nghiêm trọng, đến mức AFC phải chính thức lên tiếng thừa nhận.

Việc U22 Việt Nam lên ngôi trong một trận chung kết được điều hành minh bạch, công bằng phần nào giúp CĐV Philippines cảm thấy bớt áy náy về mặt cảm xúc, khi chiến thắng của đội nữ nước họ không trọn vẹn về sự thuyết phục.

Với nhóm CĐV trung lập trong khu vực, chiến thắng của U22 Việt Nam mang một ý nghĩa rộng hơn. Đó là chiến thắng của một tập thể thuần cầu thủ nội, được xây dựng bài bản, không dựa vào làn sóng nhập tịch ồ ạt hay những gương mặt mang đậm dấu ấn châu Âu như đội nam Indonesia hay đội nữ Philippines. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam đại diện cho hình ảnh quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á: kỹ thuật vừa phải, tinh thần chiến đấu cao, tổ chức chặt chẽ và khả năng chịu đựng áp lực lớn.

Ở một khu vực mà nhiều đội đang loay hoay giữa việc giữ bản sắc hay chạy theo thành tích ngắn hạn bằng con đường nhập tịch, chiến thắng của U22 Việt Nam tạo ra sự đồng cảm sâu sắc. Nó cho thấy bóng đá Đông Nam Á vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của mình, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn.

Vì thế, niềm vui sau tiếng còi mãn cuộc không chỉ là của riêng Việt Nam. Đó là cảm giác hả dạ chung của cả khu vực, khi công bằng, nỗ lực và bản sắc được đặt lên cao hơn mọi toan tính ngoài sân cỏ.