Báo Thái nói về hình ảnh 'đối lập đến tận cùng' trên sân Rajamangala

Báo Thái Lan mô tả chung kết U22 SEA Games 33 là "một khung hình, hai cảm xúc đối lập": nước mắt của "Voi chiến" và khoảnh khắc Việt Nam đăng quang ngay trên sân Rajamangala.

Hình ảnh mà Siam Sport gọi là "một khung hình, hai cảm xúc đối lập". Ảnh: Siam Sport.

Truyền thông Thái Lan đã dành nhiều dung lượng để nói về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, trong đó Siam Sport gây chú ý với bài viết mô tả một khoảnh khắc "cùng một khung hình nhưng cảm xúc đối lập đến tận cùng" trên sân Rajamangala.

Theo Siam Sport, đó là hình ảnh được cô đọng từ 120 phút nghẹt thở của trận chung kết: một phía là sự thất vọng, nước mắt và bầu không khí lặng im từ khán đài đến trên sân bao trùm đội chủ nhà "Voi chiến"; phía còn lại là tiếng reo hò, những màn ăn mừng cuồng nhiệt và khoảnh khắc Việt Nam khẳng định vị thế nhà vô địch.

"Bóng đá không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai", tờ báo Thái Lan viết, đồng thời coi đây là bài học lớn dành cho bóng đá xứ Chùa Vàng.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Thái Lan đăng cai SEA Games 33 và đoàn thể thao nước này đang thăng hoa với hơn 200 HCV, dẫn đầu bảng tổng sắp. Tuy nhiên, "tấm HCV lớn nhất về danh dự" ở môn bóng đá nam lại một lần nữa tuột khỏi tay đội chủ nhà. U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 sau hiệp phụ, nối dài chuỗi lỡ hẹn HCV SEA Games lên con số 4 kỳ liên tiếp.

Madam Pang hứng chịu nhiều áp lực, chỉ trích sau những thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan. Ảnh: thairath.

Nhiều trang tin, tờ báo Thái Lan như Matichon, Siam Sport, Tnews thừa nhận nỗi thất vọng bao trùm cả đất nước, song cũng kêu gọi sự cảm thông dành cho các cầu thủ. Theo Matichon, các cầu thủ "Voi chiến" đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và không thể bị trách móc về tinh thần. Dù vậy, tờ báo này cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề chuyên môn, đặc biệt là việc điều chỉnh chiến thuật ở khu trung tuyến trong hiệp hai bị cho là quá chậm, khiến đội nhà đánh mất thế trận trước Việt Nam.

Sau trận, hình ảnh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), lặng lẽ rời sân mà không trả lời phỏng vấn càng khiến dư luận chú ý. Bà chỉ nói ngắn gọn hai chữ "đau lòng" trước khi lên xe. Nhiều bài bình luận sau đó đã gửi thông điệp trực tiếp tới Madam Pang với lời kêu gọi "Voi chiến hãy tiếp tục chiến đấu", đồng thời đề nghị nhanh chóng cải tổ toàn diện các đội tuyển quốc gia để "vực dậy danh dự cho bóng đá Thái Lan".

Trong khi đó, ở phía đối diện, chiến thắng của U22 Việt Nam được báo Thái mô tả như một màn "tuyên bố quyền lực" ngay trên đất Thái. Đêm Rajamangala chứng kiến Việt Nam bước lên ngôi vô địch, còn với chủ nhà là thêm một đêm giấc mơ vàng phải gác lại.

Như Siam Sport kết luận, bóng đá có thể nghiệt ngã, nhưng chính những khoảnh khắc đối lập đến tận cùng ấy mới làm nên bản chất của trận chung kết - nơi người chiến thắng và kẻ thất bại cùng đứng chung trong một khung hình, để lại bài học sâu sắc cho cả hai nền bóng đá.