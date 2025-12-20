Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Báo Đức gọi sai lầm trọng tài ở chung kết SEA Games là 'khó tin'

  • Thứ bảy, 20/12/2025 08:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự cố trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Philippines thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tình huống tranh cãi trong trận chung kết môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Philippines tại SEA Games 33.

Truyền thông châu Âu lên tiếng sau tình huống gây tranh cãi nghiêm trọng ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Philippines. Trong bài viết đăng tải tối 19/12, NTV.de đặt câu hỏi thẳng thắn: “Đây có phải là pha không việt vị rõ ràng nhất trong năm?”.

Theo mô tả của NTV.de, tình huống xảy ra ở phút 29 của trận chung kết. Đội tuyển nữ Việt Nam đưa được bóng vào lưới Philippines và tưởng như đã có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài lập tức phất cờ báo việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Đài truyền hình Đức nhấn mạnh rằng đây là một quyết định “khó tin”, đặc biệt khi các góc quay truyền hình cho thấy cầu thủ Việt Nam ở vị trí hợp lệ vào thời điểm nhận bóng. Trong bối cảnh đó, việc giải đấu không áp dụng công nghệ VAR càng khiến tranh cãi trở nên gay gắt.

NTV.de cũng chỉ ra yếu tố then chốt của sự việc: SEA Games không có hệ thống hỗ trợ video, đồng nghĩa với việc quyết định của tổ trọng tài là cuối cùng và không thể sửa sai. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận mất bàn thắng trong một thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Theo bài viết, sau tình huống bị từ chối bàn thắng, cục diện trận chung kết thay đổi đáng kể. Việt Nam không thể tận dụng được lợi thế tâm lý, trong khi Philippines giữ được thế trận và sau đó giành chiến thắng chung cuộc, khiến sai lầm của trọng tài càng trở nên đáng tiếc.

Sự việc tại SEA Games 33 không chỉ tạo ra tranh luận trong khu vực Đông Nam Á, mà còn vượt ra ngoài phạm vi châu lục. Việc một kênh truyền hình lớn của Đức lên tiếng cho thấy mức độ nghiêm trọng của quyết định này, cũng như câu hỏi ngày càng rõ ràng về sự cần thiết của VAR ở các trận đấu mang tính chất chung kết.

Bài viết của NTV.de kết lại bằng sự tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam, khi một quyết định sai lầm ở cấp độ trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu quan trọng nhất giải.

Hà Trang

