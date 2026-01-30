Tuyên bố của Talisca làm dậy sóng Al Nassr

Tiền đạo Anderson Talisca gây chấn động làng bóng đá Saudi Arabia khi công khai chỉ trích CLB Al Nassr, đội bóng anh gắn bó trong quá khứ.

Talisca chỉ trích Al Nassr.

Hôm 29/1, chân sút người Brazil cho rằng bản thân bị đối xử thiếu tôn trọng và buộc phải rời đi dù đóng góp lớn về mặt chuyên môn.Talisca khẳng định anh là một trong những cầu thủ đầu tiên đặt nền móng cho kỷ nguyên mới của Al Nassr, chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển đổi từ một đội bóng truyền thống sang mô hình vận hành nặng về thương mại.

Tuy nhiên, theo tiền đạo sinh năm 1994, chính sự thay đổi đó khiến anh không còn phù hợp trong mắt ban lãnh đạo. "CLB ngày càng đặt yếu tố kinh doanh lên hàng đầu. Tôi không còn chỗ đứng, dù là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 5 trong lịch sử đội bóng", Talisca bức xúc.

Tiền đạo này cho biết bản thân không chỉ bị phớt lờ những đóng góp trong quá khứ, mà còn cảm thấy những thành tựu cá nhân cũng như tình cảm của người hâm mộ dành cho mình không được tôn trọng.

Talisca đang chơi cho Fenerbahce.

Đáng chú ý, Talisca tiết lộ anh bị gây áp lực để chủ động xin ra đi. "Họ nói tôi ghi quá nhiều bàn và điều đó khiến tôi trở thành vật cản", cầu thủ người Brazil mỉa mai. Talisca nhấn mạnh việc bị đẩy ra ngoài không xuất phát từ yếu tố chuyên môn, mà đến từ những toan tính khác trong chiến lược phát triển của CLB.

Những con số thống kê của Talisca tại Al Nassr là rất ấn tượng. Trong thời gian khoác áo đội bóng Saudi Arabia, anh ghi 77 bàn thắng, có 17 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 93 bàn thắng và cùng đội giành chức vô địch Arab Cup. Đây là thành tích đủ để Talisca được xem như một biểu tượng trong giai đoạn hiện đại của CLB.

Phát biểu của Talisca nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận, khi nhiều CĐV cho rằng Al Nassr đối xử bội bạc với một cầu thủ là trụ cột và có tầm ảnh hưởng lớn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

