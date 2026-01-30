Chủ tịch Perez nổi giận

Tình hình tại Real Madrid trở nên căng thẳng sau khi đội bóng Hoàng gia không lọt vào top 8 Champions League mùa 2025/26 và phải tham gia vòng play-off.

Chủ tịch Perez tức giận khi đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Theo AS, Chủ tịch Florentino Perez tức giận cực độ khi đội thua sốc 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng phân hạng, dẫn đến rơi xuống vị trí thứ 9 và mất vé vào thẳng vòng 1/8. Đây được coi là thất bại lớn, đặc biệt khi Real Madrid luôn đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu danh giá.

Tuy nhiên, ông Perez không đổ lỗi cho HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa. Thay vào đó, trách nhiệm được quy về Xabi Alonso – HLV bị sa thải đầu tháng 1/2026 sau chuỗi kết quả kém, nổi bật là thất bại ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barcelona.

Alonso được cho là để lại một tập thể rệu rã tinh thần. Cựu tiền vệ chỉ dẫn dắt đội hơn 7 tháng, trở thành HLV thứ 10 bị sa thải dưới thời Perez mà chưa hoàn thành một mùa đầy đủ. Perez coi việc vô địch Champions League là yêu cầu bắt buộc, bất kể tình hình hiện tại. Nếu không đạt được, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi sa thải Alonso, ông Perez trực tiếp gặp gỡ cá nhân một số ngôi sao như Jude Bellingham và 4 cầu thủ khác, yêu cầu họ thay đổi thái độ, tăng cường cường độ thi đấu, tự đòi hỏi cao hơn và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Ông nhấn mạnh thiếu cường độ và tinh thần tự giác là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng.

Real từng an toàn ở top 8 trước trận gặp Benfica, nhưng thất bại khiến họ rơi vào tình thế khó khăn. Người hâm mộ cũng bất mãn, thậm chí hô vang "Florentino từ chức" tại Bernabeu. Dù vậy, Perez vẫn khẳng định mục tiêu cao nhất là Champions League để bù đắp cho mùa giải thất vọng.

