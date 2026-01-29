Chuyện gì đang xảy ra với La Liga?

Các đội bóng Tây Ban Nha chơi tệ tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, cho thấy sự thất thế của La Liga ở sân chơi châu Âu mùa này.

Villarreal không thắng nổi một trận tại Champions League, hòa 1 trận và thua tới 7 trận.

Kết thúc giai đoạn phân hạng (league phase) UEFA Champions League 2025/26, ngoại trừ Barcelona vào top 8, các đại diện còn lại của La Liga đều có kết quả đáng thất vọng.

Villarreal là đội tệ nhất, khi sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Sau trận thua Leverkusen 0-3 ở loạt cuối, "Tàu ngầm vàng" đứng áp chót BXH với chỉ 1 điểm sau 8 trận. Đây là nỗi thất vọng với đội bóng hàng đầu của La Liga, khi họ thua kém nhiều đội bóng tí hon và lần đầu dự giải. Villarreal thậm chí không thắng nổi một trận tại Champions League, hòa 1 trận và thua tới 7 trận.

Athletic Bilbao cũng chính thức dừng bước sau thất bại 2-3 trong trận đấu với Sporting Lisbon . Đội bóng xứ Basque xếp thứ 29, chỉ có được 8 điểm sau 8 trận.

Cùng thời điểm, gã khổng lồ Atletico Madrid rơi khỏi top 8 sau trận thua sốc 1-2 trước đội bóng nhược tiểu Bodo/Glimt. Cần nhớ rằng đội bóng Na Uy mới chỉ lần đầu dự giải và chưa từng thắng đội Tây Ban Nha nào ở châu Âu.

Bodo/Glimt đánh bại Atletico với tỷ số 2-1 ngay tại Madrid.

Ngược lại, Barcelona khẳng định vị thế khi giành chiến thắng trước Copenhagen (4-1), giúp họ kết thúc giai đoạn phân hạng với 16 điểm (5 thắng, 1 hòa, 2 thua, hiệu số +8), xếp hạng 5 và vào thẳng vòng 1/8. Đây là thành tích ấn tượng dưới thời HLV Hansi Flick, khi Barca duy trì phong độ ổn định dù gặp nhiều đối thủ mạnh.

Song, La Liga chỉ có Barca lọt top 8. Real Madrid chịu thất bại nặng nề 2-4 trước Benfica. Kết quả đẩy "Los Blancos" xuống hạng 9, buộc phải tham dự vòng play-off knock-out. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Real Madrid không lọt top 8, kể từ khi thể thức mới được áp dụng.

Thất bại liên tiếp ở Champions League, khiến người ta đặt câu hỏi về sức mạnh của La Liga. Dường như đây là hệ quả của việc khủng hoảng tài chính tại Tây Ban Nha, khi các đội La Liga chi tiêu chừng mực vài năm qua do các quy định về tài chính.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.